Después de haberse una gran expectativa, Alianza Lima oficializó la llegada de Miguel Trauco para el 2025. El exjugador de Universitario regresó al fútbol peruano tras su paso por el Criciúma de Brasil. El lateral de la Bicolor llegó al país el domingo 5 de enero y, tras pasar los exámenes médicos y firmar el contrato, fue presentado como el nuevo refuerzo del equipo blanquiazul para la siguiente temporada. Tras confirmarse la presentación del futbolista de 32 años, uno de los que se pronunció fue el 'Puma' Carranza.

En la última edición del programa streaming 'Trivu TV', el 8 veces campeón con la 'U' elogió al ahora futbolista de Alianza Lima por demostrar profesionalismo tras llegar a La Victoria.

¿Qué dijo el 'Puma' Carranza sobre Miguel Trauco tras ser oficializado en Alianza Lima?

"Uno tiene que ser profesional y yo lo aplaudo, porque si no me han querido en Universitario… (…) Trauco puede jugar en cualquier lado, él es de la casa y todos los sabemos, tiene buen pie. Si la 'U' se durmió o no se durmió es otro tema. Como digo, los hinchas no me hacen hacer nada. En el mundo, nosotros jugamos por la institución, primero está el club antes de todo", dijo el exfutbolista sobre el popular 'Genio'.

"El tema es fantasía, marketing, lo que quieras, pero él es crema", agregó al ser consultado por las declaraciones de Miguel Trauco al llegar al Aeropuerto Jorge Chávez el último fin de semana.

Por otro lado, el exfutbolista aseguró que Raúl Ruidíaz, pese a ser hincha de Universitario, no hubiera llegado a Alianza Lima y señaló que es un caso distinto al de Trauco, ya que la 'Pulga' se formó en las divisiones menores del club estudiantil. No obstante, elogió la actitud del lateral izquierdo por manifestar de manera pública su hinchaje por la 'U', algo que para él demuestra personalidad.

"Respetando a la institución de Alianza Lima, Raúl Ruidíaz no va (allá). Ruidíaz hizo menores en la 'U', es diferente. Miguel Trauco es un crack.(…) Una cosa es hablar lo que dijo Trauco, decir que es hincha de la 'U', ante eso quién le va a decir algo. Demuestra personalidad", precisó.

Miguel Trauco es anunciado como refuerzo de Alianza Lima

Mediante un video publicado en las redes sociales oficiales del club, Alianza Lima anunció la contratación de Miguel Trauco para disputar la Liga 1 Te Apuesto 2025 y la Copa Libertadores.

En la descripción de la publicación se puede leer: "El lugar que eligió. Miguel Trauco ya viste de blanquiazul. A poner el corazón siempre". Al final del video, el jugador toma su celular tras recibir un mensaje y, con una sonrisa, deja caer el teléfono. Esta acción enigmática puede tener varias interpretaciones.