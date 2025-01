Universitario de Deportes ya tiene casi todo su plantel completo para la temporada 2025. Sin embargo, el cuadro crema se encuentra buscando su último refuerzo extranjero. En las últimas horas, se conoció que el jugador que buscaba el cuadro crema era el extremo ecuatoriano José Carabalí.

Sin embargo, según el periodista Gustavo Peralta, su fichaje se cayó debido a que el atacante no pudo desvincularse de su actual equipo de la liga de Japón.

"Sobre el sexto extranjero en Universitario: el ecuatoriano José Carabalí era la opción que buscaban en el club crema. Sin embargo, el polifuncional jugador no se pudo desligar de su actual equipo en Japón y, luego, las condiciones económicas que solicitaban no estaban acorde. Por eso, desde la U ya buscan nuevas opciones en el extranjero y ya no necesariamente en el mercado ecuatoriano", informó el comunicador en su cuenta de 'X'.

¿Quién es José Carabalí?

José Carabalí es un futbolista ecuatoriano de 27 años que se desempeña como extremo por izquierda o lateral izquierdo. Empezó su carrera en CD Everest de su país.

Posteriormente, pasó por Unibolivar, Puerto Quito, Universidad Católica, Orense SC y Always Ready de Bolivia. Actualmente, pertenece al Nagoya Grampus de la primera división de Japón.

Andy Polo podría ser nuevo fichaje de Colo-Colo

En relación a la información proporcionada, se destaca que Colo-Colo está en la búsqueda de refuerzos para su plantilla de cara al año 2025, y uno de los jugadores que ha captado su interés es Andy Polo. En el equipo chileno consideran que la participación de la 'Joya' fue fundamental en la consecución del bicampeonato para Universitario, por lo que su incorporación sería un gran aporte para afrontar tanto el torneo local como la Copa Libertadores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el traspaso de Polo no sería gratuito, ya que el jugador aún tiene contrato con Universitario hasta finales de 2025. Se estima que Colo-Colo estaría dispuesto a desembolsar un millón de dólares para asegurar los servicios de 'Polito', lo cual representaría una inversión significativa. Esta posible transferencia podría significar un golpe para el equipo 'crema', pero permitiría a Ate buscar un reemplazo adecuado que pueda ocupar el espacio dejado por este destacado jugador y también seleccionado nacional.

Fichajes de Universitario

El primer futbolista en unirse al plantel de Universitario fue César Inga, quien llegó a la institución crema tras su destacado paso por ADT. Otros nombres que ya han firmado en Ate son el lateral izquierdo Paolo Reyna, el arquero Miguel Vargas y el volante Jairo Vélez. Finalmente, en los últimos días, el conjunto estudiantil concretó el fichaje del delantero argentino Diego Churín.