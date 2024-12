Campeón de UFC reveló que sueña con invitar a Messi a su próxima pelea: "Que se j... Cristiano"

Ilia Topuria volvió a arremeter contra Cristiano Ronaldo. El peleador español, campeón de la categoría peso pluma de UFC, habló acerca del futbolista portugués en una reciente entrevista que brindó para el programa 'El Partidazo' de la cadena COPE, charla en la cual aprovechó no solo para mofarse de 'CR7', sino también para reafirmar su admiración hacia Lionel Messi.

Cuando brindaba detalles de su próxima pelea, la cual podría llevarse a cabo en Miami, el 'Matador' se mostró entusiasmado con la posibilidad de tener como invitado al astro argentino por delante de otras celebridades. Sobre el luso, en cambio, evidenció una actitud hostil, la cual se remonta a un incidente entre ambos acaecido meses atrás.

¿Qué dijo Ilia Topuria acerca de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

"No entendí nada. Vi el clip donde salía diciendo que hablaba demasiado. Pero que lo diga Cristiano es algo que no me cuadra. ¡Él que siempre habla y que precisamente me acuse a mí de hablar!", empezó Topuria en diálogo con el referido medio.

Poco después, el luchador expresó de forma clara su opinión sobre los dos jugadores. "Me encanta. Al que lo voy a invitar personalmente, porque vive ahí, es a Messi. Así que, que se j… Cristiano mientras exista Messi", fueron las palabras que dejó y que desataron la risa del entrevistador, así como del resto de público presente.

Según reveló el hispano-georgiano, la 'Pulga' es un deportista al que admiraba desde niño y a quien soñaba conocer, algo que se volvió realidad en abril de este año. "Messi fue uno de los atletas que siempre quise conocer. Si lo hubiera visto en cualquier lugar, es una de las pocas personas a las que me habría levantado para pedirle una foto. Es un placer y un honor. Lo he idolatrado desde niño porque ha hecho cosas en el deporte que muy pocos pueden lograr. Merece el respeto de todos", sostuvo aquella vez para el diario 'El Español'.

¿Por qué Ilia Topuria está enemistado con Cristiano Ronaldo?

Con el 'Bicho', en cambio, Topuria mantiene una enemistad que tiene su origen unas declaraciones del delantero previas a su victoria por la defensa del título mundial ante Max Holloway. "Habla demasiado… Creo que cuando venció a Volk, Volk no estaba listo debido a esa patada con Islam... Topuria no peleó con los mejores. Si le gana a Max, lo respetaré"; se oye decir a Cristiano en la grabación.

En respuesta, el español se pronunció desde sus redes sociales. "No esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre la confianza y la arrogancia. Pero, al final, todos reflejamos nuestra propia realidad en los demás. Te deseo lo mejor para lo que te queda de carrera y que Dios bendiga a tu familia", publicó. Desde entonces, ha seguido lanzando mensajes contra el portugués.

¿Cuándo es la próxima pelea de Ilia Topuria?

Aunque no confirmó una fecha exacta, el campeón de UFC indicó que su siguiente combate se celebraría entre abril o mayo del 2025. Lo que sí expresó fue su deseo de dejar la categoría peso pluma y pasar a peso ligero e incluso se animó a postular al brasileño Charles Oliveira como su nuevo rival.