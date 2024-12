Alianza Lima inició oficialmente la era Néstor Gorosito

Alianza Lima inició una nueva temporada bajo un nuevo timón. Y es que Néstor Gorosito fue presentado oficialmente como nuevo técnico íntimo por todo el 2025 en una extensa conferencia de prensa. “Feliz de estar en el club más grande del Perú. Una institución llena de historia”, fueron las primeras palabras del estratega argentino.



“Nosotros sabemos de la historia de Alianza a nivel internacional. La ilusión es tratar de llegar a la fase de grupos y después jugar para llegar lo más arriba que podemos y no solo para cumplir. A nivel nacional, tratar de corregir las cosas que evitaron que el equipo salga campeón. Esperamos sacar el máximo provecho a la base del equipo”, señaló el DT, quien también se refirió al sistema con el que jugará Alianza el próximo año. “La prioridad es ganar siempre, jugar bien al fútbol. Debemos analizar bien con lo que tenemos, hemos jugado con línea de 3, de 4, o de 5. Lo que no se negocia es que seamos un equipo que busque ganar. Debemos superar al rival con nuestras armas”.



Además, se refirió a las críticas que recibió sobre su llegada a Matute. “He aprendido a vivir con varias situaciones que no comparto. Muchos medios han tenido una buena crítica hacia nosotros. Le doy importancia a quién es el que habla y muchas peleas son innecesarias. No hubiésemos tenido la oportunidad de dirigir 22 años. Tengo una buena relación de respeto con el periodismo, pero si los jugadores hablaran mal de nosotros eso sí me dolería. Nos interesa lo que nos digan los jugadores que nosotros dirigimos más que lo que digan los demás. Es un momento para estar todos juntos, tirar todos para adelante. Tanto los hinchas, los dirigentes y nosotros conformar un grupo en el cual todos tiremos hacia el mismo lado. Se necesita tiempo”, agregó.



Gorosito no dudó en hablar sobre la importancia de tener a jugadores de experiencia en su plantel como Zambrano, Guerrero y Barcos. “Nosotros hemos sido capitanes elegidos por los compañeros, hablaremos con Carlos Zambrano, Paolo Guerrero o Hernán Barcos para buscarle una solución a la capitanía”.



La prensa también le pregunto al estratega sobre el clásico riva: Universitario. “Los clásicos en todos lados son iguales, hay que ganarlos. Si no lo haces, es en vano. Alianza, por la historia y todos los jugadores que han pasado, siempre tiene que ganar para mostrarle una identidad a los hinchas”, comentó y dejó claro que en las próximas horas habrá novedades.

“El comando deportivo del club ha analizado algunas posiciones para refuerzos. Pero nosotros necesitamos conocer un poquito más al plantel. No puedo ser tan tajante en lo que yo imponga”, finalizó