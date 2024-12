Jean Deza rememoró su primera convocatoria a la selección peruana y compartió una anécdota desconocida sobre su relación con el técnico Pablo Bengoechea. Este episodio, que casi lo deja fuera del combinado nacional, ocurrió durante los amistosos previos al Mundial Brasil 2014 contra Inglaterra y Suiza. En aquel entonces, Deza debutó con la Bicolor en un contexto especial: su primera convocatoria y el primer partido de Bengoechea como entrenador del equipo patrio.

Pese a derrota en ambos partidos, Deza dejó una buena impresión en la afición, lo que generó expectativas sobre su futuro en el equipo nacional. Sin embargo, un incidente en la previa del partido contra Suiza reveló tensiones entre el jugador y el técnico. Deza relató cómo, tras ser informado de que no sería titular, tuvo una reacción impulsiva que casi le cuesta su lugar en la selección.

Jean Deza contó el duro enfrentamiento que tuvo con Pablo Bengoechea

En su primera aparición contra Los Tres Leones, Jean Deza mostró su talento, pero también vivió un episodio que casi lo aleja de la selección peruana. En la preparación para el partido contra Suiza, Bengoechea le reveló que sería titular; no obstante, días después decidió sacarlo del once titular sin aparente previo aviso, lo que generó una reacción inesperada en el delantero.

“Fue mi primera convocatoria, jugaba en Francia. Estaba el ‘profe’ Pablo Bengoechea. Jugamos contra Inglaterra, jugué muy bien. Tenía 21 o 22 años, motor nuevo. Terminó el partido, nos vamos a Suiza. El ‘profe’ se me acerca y me dice que voy a jugar. No sé qué pasó, que se acercaron algunos jugadores, que no voy a decir sus nombres. Hace el equipo y me pone en el equipo B, cuando antes de eso me dijo que iba a jugar de titular y me rayé, se me ‘chicotearon’ los cables”, inició el ‘Ratón’.

“No le dije nada en ese momento, pero cuando subimos al bus, a punto de llegar al hotel, lo agarro a Antonio García Pye y le digo ‘cómprame mi pasaje, estás hue***, me voy’, me respondió ‘¿pero qué tienes?, tranquilízate’. Yo bajo y lo veo al ‘profe’ y me dice ‘¿qué dices?’, ‘me voy’, le dije, ‘y tú no me digas nada, me largo’”, agregó el exjugador de Sport Huancayo en el programa ‘Ni loco ni santo’.

“Después de eso me fui a mi cuarto y los más grandes se molestaron. Me acuerdo que fue a hablar conmigo el ‘Mudo’ (Rodríguez), Rinaldo (Cruzado), me dijeron que no podía reaccionar así, que me tenía que calmar, que era mi primera convocatoria. Me hicieron hablar con Pablo y le pedí disculpas, pero yo dije ‘ya por las hue***, acá me limpian’”, aseveró.

¿Jean Deza volvió a jugar en la selección peruana tras ese cruce?

A pesar de la tensión inicial, Jean Deza logró establecerse en la selección y participó en varios partidos al mando de Pablo Bengoechea después de aquel episodio. Frente a Suiza, el futbolista tuvo minutos, lo que lo sorprendió, puesto que pensó que ya no tendría cabida en el equipo a causa de su actitud con el uruguayo.

“Contra Suiza me hizo entrar faltando 15 minutos, pero yo pensé que no iba a jugar y que no me iba a convocar más, pero a la siguiente me convocó. Jugué como 10 o 12 partidos más”, comentó el delantero para el canal de YouTube Entre Palos TV.

Jean Deza llegó a Alianza Lima por Pablo Bengoechea

Pese a dicho episodio, la relación entre Jean Deza y Pablo Bengoechea no se rompió. El técnico continuó convocándolo y, con el tiempo, lo llevó a Alianza Lima, donde el delantero continuó desarrollando su carrera. “Después me llevó a Alianza, en el 2020, llegué por Pablo”, concluyó Deza, lo que refleja cómo un impulso pudo haber cambiado el rumbo de su carrera.