El futbolista Jean Deza, tras su salida de Sport Huancayo, se encuentra en la mira de Juan Pablo II, un club que recientemente ascendió a la Liga 1 2025. Este movimiento podría marcar un hito en el mercado de fichajes, ya que el atacante nacional busca una nueva oportunidad para relanzar su carrera profesional.

Después de ser vinculado a ADT, el futuro de Deza parecía incierto. Sin embargo, la noticia de su posible fichaje por el club chiclayano ha generado gran expectativa entre los aficionados. Según el periodista Marcello Merizalde, el 'Ratón' tendría todo arreglado para unirse a la escuadra que se proclamó campeón departamental en 2023.

Con la intención de ser protagonista en la próxima temporada, Juan Pablo II se prepara para anunciar a Deza como su nuevo refuerzo. Este fichaje no solo representa una oportunidad para el jugador, sino también una apuesta del club por consolidarse en la máxima categoría del fútbol peruano.

El camino de Jean Deza en el fútbol peruano

Jean Deza ha tenido una trayectoria marcada por altibajos en su carrera. Regresó a Sport Huancayo para el Torneo Clausura 2024, donde sorprendió a los hinchas al mostrar un nivel destacado. A pesar de no haber dado asistencias, logró marcar dos goles en 11 partidos oficiales, lo que lo llevó a postularse para la selección peruana bajo la dirección de Jorge Fossati.

Trayectoria y clubes de Jean Deza

El futbolista ha pasado por varios clubes a lo largo de su carrera, incluyendo MSK Zilina en Eslovaquia, Montpellier en Francia y Alianza Lima, entre otros. Su experiencia en el extranjero y en diferentes ligas le ha permitido acumular un bagaje importante que podría ser clave para su desempeño en Juan Pablo II.

Valor de mercado y proyección

Según Transfermarkt, el valor actual de Jean Deza se sitúa en 125 mil euros, una cifra que contrasta con los 800 mil euros que alcanzó en su mejor momento en Alianza Lima en 2015. Este cambio en su valoración refleja los altibajos que ha experimentado, pero también su potencial para volver a ser un jugador destacado en el fútbol peruano.

Expectativas para la temporada 2025

Con la posibilidad de unirse a Juan Pablo II, las expectativas son altas tanto para el jugador como para el club. Deza podría convertirse en una pieza clave en el esquema del equipo, ayudando a consolidar su posición en la Liga 1 y a alcanzar nuevas metas en el fútbol peruano.

Jean Deza descartó volver a Alianza Lima

En una entrevista en Kick, Jean Deza señaló que no volvería a Alianza Lima a pesar de que Franco Navarro es el nuevo director deportivo.

"No voy a regresar a Alianza Lima, ya hablé con mi 'viejo' (Franco Navarro), no puedo regresar a Alianza. Lo que pasa es que si llego a Alianza, va a ser imposible, se le van a ir encima a mi 'viejo'", manifestó

"Lo que pasa es que no terminé bien con Alianza, hay que ser realistas, puede haber gente, de 10 me piden dos, pero los otros 8 me pueden meter un puntazo. Siento que no hay 'feeling' con Alianza", añadió.