Jean Deza es uno de los jugadores más buscados para la Liga 1 2025. El extremo tuvo un buen segundo semestre con Sport Huancayo, pero no seguirá en las filas del club para la próxima temporada. Por ello, está buscando un nuevo equipo y ya tendría algunas opciones. Es más, Alianza Lima habría tocado su puerta para contar con sus servicios de cara a la próxima campaña.

Fue el propio jugador el que reveló que el conjunto blanquiazul lo quiso para la temporada 2025 tras la llegada de Franco Navarro como director deportivo. No obstante, rechazó esta posibilidad y explicó el motivo por el cual no contempla regresar a La Victoria en un futuro próximo.

Deza reveló que Alianza Lima lo buscó para el 2025, pero contó por qué no volvería

Jean Deza estuvo en una transmisión en directo en el canal de Kick de 'Ninhoviejo'. Durante la interacción con el público, uno de los seguidores consultó si el 'Ratón' volvería a Alianza Lima. Sin embargo, explicó que no lo haría porque criticarían su fichaje a Franco Navarro, a quien considera como un padre en el fútbol.

"No voy a regresar a Alianza Lima, ya hablé con mi 'viejo' (Franco Navarro), no puedo regresar a Alianza. Lo que pasa es que si llego a Alianza, va a ser imposible, se le van a ir encima a mi 'viejo'", señaló.

Asimismo, recordó que su última etapa en Alianza Lima no terminó de la mejor manera, por lo que este sería otro motivo por el cual no ve con buenos ojos su regreso al elenco íntimo.

"Lo que pasa es que no terminé bien con Alianza, hay que ser realistas, puede haber gente, de 10 me piden dos, pero los otros 8 me pueden meter un puntazo. Siento que no hay 'feeling' con Alianza", sentenció.

Jean Deza se aleja de Sport Boys, pero es pretendido en ADT

Hace algunas semanas, se pudo conocer que el exdelantero de la selección peruana tiene intención de vestir la camiseta del club de sus amores: Sport Boys. No obstante, el atacante también cuenta con propuestas para disputar torneos internacionales.

"Jean Deza tiene ofertas de clubes de provincia que van a disputar torneos internacionales, pero tiene un deseo: ir a Sport Boys. Por ahora, hay diferencia económica y también otros factores. A esperar definición", mencionó el periodista Gustavo Peralta.

ADT de Tarma eso una de las instituciones que busca reforzarse de la mejor manera para afrontar la siguiente edición de la Copa Sudamericana. El 'Vendaval Celeste', que espera mantener la base de su plantel, ya confirmó la contratación del portero Carlos Grados y el defensor Paolo Fuente. Uno de los nombres que podría sumarse a esta lista es Jean Deza.