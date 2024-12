La Federación Peruana de Fútbol (FPF) cesó del cargo de Director General a Juan Carlos Oblitas el último viernes 6 de diciembre. A traves de un comunicado en sus redes sociales, el máximo ente del balompié nacional argumentó que la decisión parte como una medida para fortalecer la institución y se enmarca en el "proceso de reestructuración, modernización y renovación en todas sus áreas". Tras ello, uno de los nombres que comenzó a sonar fuerte para reemplazar al 'Ciego' fue Julio César Uribe.

Este sábado 7 de diciembre, y tras conocer la polémica que se generó tras la salida de Oblitas, el exjugador y actual técnico se refirió al tema. En el programa deportivo 'Playzon Sports', el popular 'Diamante' fue consultado sobre si la Federación le ofreció reemplazar a Juan Carlos Oblitas; sin embargo, no lo confirmó ni lo negó de manera directa.

Uribe se refirió a la posibilidad de reemplazar a Juan Carlos Oblitas

“Tengo invitaciones que tienen que ver mucho con lo que aquí expreso. Solo quiero sumar, yo no sé dónde estaré, quiero sumar, entendiendo todo lo que pasa, no calificándola, sino tratando de ayudar a que sea mejor. Ese es mi propósito de vida y que quede bien claro, lo estoy reiterando. Lo que he dicho siempre lo estoy reiterando. Yo no cambio mi discurso dependiendo hacia dónde va tal cosa", dijo al comienzo.

Sobre si lo han invitado a conversar para ocupar el cargo, el exjugador de la selección peruana contestó que para él "conversar no es pactar algo".

"Tengo bien claro que conversar no es pactar. Creo que puedo ser útil, porque si no lo fuera, me quedaría en mi casa, estarìa tranquilo, pero puedo sumar. Soy consecuente con lo que he dicho y hecho toda mi vida, porque he sido muy buen compañero, muy correcto con mis jugadores y con los señores periodistas", agregó.

Julio César Uribe ya mostró intenciones de postular a la FPF en n futuro

Hace unas semanas, el exmundialista con Perú habló sobre la posibilidad de asumir la presidencia de la FPF. El estratega nacional destacó su deseo de aportar con su "experiencia y decencia" desde cualquier posición en la que se encuentre.

"En donde sea útil, ahí quisiera estar. Siento por mi experiencia y decencia que podría recortar la brecha de la inequidad. Con un cargo tan importante, quisiera que la competencia sea mucho mejor de lo que viene siendo históricamente. Hablo de la suma de la historia. Sí postularía (a la presidencia de la FPF). Tengo aún la energía para ayudar a mejorar el fútbol", manifest

Además, resaltó la importancia de poder trabajar con un grupo de personas capacitados, ya que señaló que solo es un tanto difícil lograr cambios significativos.

"Es imposible que lo pueda mejorar solo, pero con muy buena gente en el deporte, se puede hacer un gran equipo que marque el camino del cambio y contribuya en la aparición de una nueva generación, con conceptos como temas conductuales impecables y lo que significa ser profesionales cabales al 100%. Las decisiones que nos tocan vivir han significado cierto retraso en algunas categorías que son el recambio generacional", declarì en Radio Ovación.