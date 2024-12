Este martes 3 de diciembre, Jean Ferrari brindó una conferencia de prensa para anunciar algunas novedades sobre Universitario de Deportes. En este evento, el administrador del cuadro crema se refirió a algunas normas que quieren implementar en la Liga 1 2025.

"Lo del tema de los extranjeros es algo que no entendemos cual es el objetivo o el fin. No entiendo muy bien porque quieren delimitar el tema de los extranjeros y principalmente de los nacionalizados, porque al final el nacionalizado tiene todos los derechos de cualquier peruano. Yo calculo que la Agremiación está haciendo los ajustes correspondientes. Delimitar a un nacionalizado de no poder participar en su nuevo país, va contra la ley", indicó.

"En el tema de lo que es la elaboración del torneo, la Federación no nos ha llamado para dar nuestra opinión. No pertenecemos a ninguna comisión, no nos llaman para pedir ninguna opinión ni nos llaman para sentarnos en la mesa debatir lo que es el sistema del fútbol peruano. Entonces, dar una opinión con referencia al mamarracho que están intentando hacer, no viene al caso", agregó.

Jean Ferrari anunció construcción de nuevo estadio de Universitario

Por otro lado, Jean Ferrari señaló que Universitario de Deportes construirá un estadio pequeño en Campo Mar, el cual tendrá una capacidad para 5.000 espectadores.

"Este Estadio Apuesta Total será nuestro próximo gran hito. La construcción empezará el día de mañana (4 de diciembre) con la puesta de la primera piedra a las 10 de la mañana y los detalles del mini-estadio lo conversaremos mañana. Básicamente, es un estadio con capacidad para 5.000 personas y a lo que apuntamos es que el fútbol femenino pueda jugar ahí, al igual que la filial y eventualmente algunos partidos importantes de nuestras categorías menores para que los chicos sigan en ese proceso de crecimiento, desarrollo y potenciación de sus cualidades que tenemos en el CAR (Cetro de Alto Rendimiento)", manifestó.

Refuerzos de Universitario para la temporada 2025

Hasta el momento, Universitario de Deportes ha anunciado la contratación de cuatro futbolistas nacionales para la temporada 2025.

Paolo Reyna (FBC Melgar)

César Inga (ADT)

Miguel Vargas (Deportivo Garcilaso)

Jairo Vélez (César Vallejo).

Renovaciones de Universitario para la temporada 2025

Universitario de Deportes ha renovado la mayoría de sus futbolistas para la temporada 2025.

Sebastián Britos

Hugo Ancajima

Aldo Corzo

Jorge Murrugarra

Álvaro Rojas

Yuriel Celi

Edison Flores

Alex Valera

José Rivera.

¿Qué se sabe del futuro de Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz, con su estatus de agente libre, se encuentra en una posición privilegiada para evaluar ofertas de diferentes clubes. La posibilidad de unirse a Universitario ha sido mencionada, y el delantero dejó claro que está dispuesto a escuchar propuestas. Sin embargo, su atención también se centra en la Conferencia Oeste de la MLS, donde equipos como los Portland Timbers podrían ser una opción viable, dado que no tendría que mudarse de estado.

El mercado de invierno de la MLS 2025 se presenta como una ventana de oportunidades para el goleador peruano. Con un valor de mercado que ronda los 1.80 millones de euros, Ruidíaz tiene el potencial de atraer el interés de varios clubes. Su trayectoria y experiencia en la liga lo convierten en un jugador codiciado, y su decisión final se espera para mediados de diciembre.