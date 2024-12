El 28 de noviembre de 2016, el vuelo Lamia 2933 se estrelló en las montañas de Antioquia, Colombia, mientras transportaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense hacia la final de la Copa Sudamericana. De las 77 personas a bordo, solo seis lograron sobrevivir. Su historia ha sido un testimonio de resiliencia y fortaleza. Ocho años después, los sobrevivientes han encontrado caminos de superación y esperanza, y han enfrentado las adversidades con valentía.

Entre los sobrevivientes se encuentran Alan Ruschel, Hélio Zampier Neto, Jakson Follmann, Ximena Suárez, Erwin Tumiri y Rafael Henzel, quien falleció en 2019. Cada uno ha enfrentado su propia batalla tras el accidente y ha aprovechado la segunda oportunidad que les brindó la vida.

Los seis sobrevivientes del siniestro accidente en Cerro Gordo, Antioquia, han tomado diferentes caminos. Foto: T13.

Alan Ruschel, el único futbolista que ha podido continuar con su trayectoria profesional

Alan Ruschel, el lateral izquierdo, fue el primero en ser rescatado. Tras dos intervenciones quirúrgicas en la columna, logró regresar a la actividad profesional. Su regreso al fútbol lo llevó a enfrentar al FC Barcelona en el torneo Joan Gamper, un momento significativo en su carrera. Aunque tuvo que ser prestado a varios clubes, su perseverancia lo llevó a ser campeón de la Serie B con Chapecoense en 2020. Sin embargo, su relación con el 'chape' no terminó del todo bien, ya que ambas partes tuvieron enfrentamientos judiciales de carácter laboral por las consecuencias con las que ha tenido que lidiar Ruschel tras el accidente. Después de varios años jugando en el 'verdão', se desvinculó totalmente cuando el club argumentó que el jugador se había visto beneficiado económicamente de la tragedia y que no era una víctima.

En lo que respecta a su carrera profesional, ha pasado por varios equipos de Brasil, como Goiás, Cruzeiro, América Mineiro, Londrina y actualmente juega en el EC Juventude, donde logró el ascenso a la máxima categoría para 2024.

Hélio Zampier Neto, un viaje de esperanza de no rendirse a pesar de las dificultades

Hélio Neto, el exdefensor central, fue el último en ser rescatado y estuvo en estado crítico. Después de múltiples operaciones, logró volver a caminar en enero de 2017. Aunque no llegó a jugar en los encuentros oficiales, participó en partidos amistosos. No obstante, su condición física no le permitió continuar jugando tras las secuelas del accidente, por lo que tuvo que colgar las botas en 2019.

Tras su retiro, se desempeñó en las labores administrativas del Chapecoense y también escribió su libro titulado: 'Puedo creer en el mañana'. Su historia será llevada al cine bajo la dirección de Gustavo Nieto Roa, quien busca retratar la vida y la resiliencia de Neto, así como la memoria de aquellos que perdieron la vida en la tragedia.

Jackson Follmann y el nuevo talento que ha podido descubrir

Jackson Follmann, exarquero suplente del Chapecoense, ha sido un ejemplo de superación. A los 24 años, tuvo que enfrentar la difícil decisión de amputarse la pierna derecha tras el accidente. Sin embargo, no se rindió y, con una prótesis, comenzó una nueva etapa en su vida, convirtiéndose en la imagen de Chapecoense y compartiendo su historia en redes sociales.

Afortunadamente, encontró una nueva vocación en la música y lanzó siete canciones, todas inspiradas en su fe en Dios. También ganó el premio Pop Star, uno de los concursos más prestigiosos de Brasil. Asimismo, planeó publicar un libro y trabajó como comentarista deportivo para Fox Sports. Actualmente, se dedica a impartir charlas sobre superación personal.

Rafael Henzel, el único periodista sobreviviente

El periodista Rafael Henzel fue el único sobreviviente entre los 20 profesionales de la comunicación que viajaban en el avión del equipo. Tras pasar varias semanas hospitalizado en Colombia, regresó a Brasil y retomó rápidamente su labor en la radio. Logró transmitir el primer partido del equipo después del accidente, apenas dos meses más tarde. Incluso, acompañó al Chapecoense en su visita a Chile, donde enfrentó a Unión La Calera por la Copa Sudamericana.

Lamentablemente, Henzel falleció en 2019 tras sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol con amigos. Antes de su partida, publicó un libro en el que relató su experiencia en aquel trágico episodio.

Erwin Tumirin, el mecánico de aviones que siguió su camino en la aeronáutica

Erwin Tumiri, el mecánico de aviones que sufrió menos heridas, continúa su camino en la aeronáutica y aspira a ser piloto comercial. Su vida ha estado marcada por la tragedia, pero su determinación lo ha llevado a seguir adelante, incluso después de un accidente de tránsito que dejó 21 muertos.

Ximena Suárez y su regreso a la aviación

Ximena Suárez, la azafata del vuelo, ha superado un arduo proceso psicológico y ha regresado a su trabajo. Además, ha escrito un libro que narra su experiencia, contribuye a la memoria de la tragedia y ofrece una perspectiva personal sobre los eventos que marcaron su vida.

¿Cómo fue la investigación y cuáles fueron las causas del accidente?

La investigación sobre el accidente del vuelo de Chapecoense ha concluido y ha revelado que la falta de combustible fue la principal causa del desastre. Las decisiones operativas inadecuadas de la aerolínea Lamia, junto con fallos en la supervisión de las autoridades bolivianas, fueron factores determinantes en la tragedia. Este informe ha dejado claro que la gestión de la emergencia fue deficiente, lo que resultó en la pérdida de tantas vidas.

La historia de los sobrevivientes del vuelo de Chapecoense es un testimonio de la resiliencia humana. A pesar de las adversidades, ellos han encontrado formas de seguir adelante, honrando la memoria de sus compañeros y buscando justicia para aquellos que perdieron la vida en el trágico accidente.