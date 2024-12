El futuro de Santiago González en Sporting Cristal se convirtió en un tema de gran interés para los hinchas y la prensa deportiva. Después de varias semanas de incertidumbre, finalmente se confirmó que el talentoso volante argentino continuará defendiendo los colores celestes, al menos, hasta la Copa Libertadores 2025. Este anuncio fue realizado por Gustavo Zevallos, el nuevo director deportivo del club rimense, quien despejó todos los rumores sobre una posible salida del jugador.

El desempeño de Santiago González en el torneo local, con sus 14 goles y 23 asistencias a lo largo de la temporada, ha sido clave para el crecimiento de los ‘cerveceros’. Frente a los rumores que lo vinculaban a otros equipos de la región, Zevallos fue claro al asegurar que no ha habido ninguna oferta concreta por González y que el club está comprometido con su continuidad.

PUEDES VER: Alejandro Hohberg deja Sporting Cristal y se convertirá en nuevo jugador de otro club grande de la Liga 1

¿Santiago González se queda en Sporting Cristal?

La noticia que todos los seguidores de Sporting Cristal esperaban finalmente se ha confirmado: Santiago González seguirá en el club hasta al menos 2025. Gustavo Zevallos, director deportivo de la institución, destacó en entrevista con ‘L1 Radio’ la importancia del volante para el equipo y aseguró que el club no ha recibido ofertas serias por su traspaso.

“Santiago González tiene contrato en Cristal. Es un jugador importante. No hemos recibido ofertas por él, en lo absoluto”, aseguró Zevallos, con lo que echa por tierra los rumores de una posible salida del argentino de 25 años, quien llegó proveniente del Deportivo Maipú, de la segunda división de su país.

Como recordamos, ‘Santi’ llegó a Cristal a inicios del 2024 y formó una dupla letal con Martín Cauteruccio, a quien convirtió con sus asistencias en el goleador del campeonato con 35 anotaciones. González tiene contrato con el equipo de La Florida hasta finales de 2026, por lo cual, una posible salida, podría beneficiar al club económicamente.

¿Luis Ramos y Bryan Reyna reforzarán a Sporting Cristal para el 2025?

Otro de los temas que generó mucha especulación en los últimos días es la posible llegada de refuerzos para Sporting Cristal en 2025. Entre los nombres que se mencionaron están los de Luis Ramos y Bryan Reyna; no obstante, Gustavo Zevallos fue claro al respecto: no existe ninguna negociación oficial con estos jugadores, al menos por el momento.

PUEDES VER: Nuevo gerente deportivo de Sporting Cristal reveló por cuánto tiempo le renovaron a Martín Cauteruccio

“No hubo nada en lo absoluto con Luis Ramos. (...) No hemos hablado con Bryan Reyna”, precisó tajante Zevallos, quien agregó que no tuvieron contacto ni con los deportistas ni con sus respectivos entornos. El director deportivo dejó en claro que la prioridad para el club es reforzar al equipo solo si es necesario, sin apresurarse en fichajes que no sumen de manera significativa al proyecto deportivo.

Santiago González fue el máximo pasador de la Liga 1 2024 con 23 asistencias, mientras que fue el sexto máximo goleador del torneo. Foto: Instagram

Sporting Cristal: fichajes

En cuanto a la planificación de Sporting Cristal para la temporada 2025, la mirada está puesta en consolidar la plantilla actual y, si es necesario, reforzarla con futbolistas que puedan aportar valor al equipo en sus competiciones locales e internacionales. Hace unos días, el club anunció su primer fichaje: el argentino Misael Sosa, quien llega proveniente del Deportivo Maipú.

Por otro lado, los Celestes confirmaron la renovación hasta 2027 de Diego Enríquez y Gustavo Cazzonati, de quien compraron su pase. Asimismo, el club ya trabaja en la ampliación del vínculo de Martín Cauteruccio, Franco Romero y Nicolás Pasquini.

En lo que respecta a las bajas, Cristal oficializó la desvinculación de Alejandro Hohberg, quien se va del Rímac luego de cuatro temporadas, tras llegar en 2021 proveniente de Universitario. El ‘Enano’ fue confirmado como nuevo jugador de Sport Boys, donde disputará la Liga 1 2025.