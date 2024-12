Carles Puyol es una leyenda viviente del FC Barcelona y la selección española. Campeón del mundo en el 2010 y ganador de tres Champions League, el aguerrido exdefensa formó parte de dos equipos considerados entre los mejores en la historia del fútbol, razón por la cual goza de un gran prestigio entre los hinchas a nivel mundial y es voz autorizada cuando de elogiar a otros jugadores se trata.

Recientemente, 'Tarzán' llegó de visita al Perú y no dudó en responder varias preguntas de sus fanáticos. Una de estas fue acerca del jugador peruano que le hubiera gustado tener de compañero, a lo cual contestó que se identificaba más con Paolo Guerrero.

¿Qué dijo Carles Puyol acerca de Paolo Guerrero?

"Con Paolo Guerrero. Yo creo que, de todos (los futbolistas peruanos), con quien más me identifico es con él por su forma de jugar, por su fuerza y, especialmente, por su temperamento", declaró el exfutbolista en una entrevista para Perú 21.

Aunque no jugó al lado del artillero peruano, Puyol sí llegó a enfrentarlo. Ambos se vieron las caras por única vez durante un amistoso España vs Perú, jugado en Huelva, el año 2008. Aquella vez, la Furia Roja se quedó con el triunfo al imponerse 2-1.

Paolo Guerrero choca contra Carles Puyol en el amistoso España vs Perú del año 2008. Foto: EFE

Carles Puyol habló sobre Carlos Zambrano y Renato Tapia

En otro momento de la conversación, el excentral del Barcelona se refirió al también zaguero Carlos Zambrano, conocido por su agresivo estilo que lo llevo a ser reconocido por estrellas de la talla de Robert Lewandowski. "Cada uno tiene su propio estilo. Mi forma de jugar siempre ha sido dar el máximo (el 100%) e intentar mejorar cada día. Al final, yo creo que cada uno tiene sus propias características", indicó.

Sobre Tapia, actualmente en el Leganés de España, lo aconsejó a seguir aprendiendo y esforzarse día a día. "Solo que disfrute de esta profesión al máximo, que intente aprender y mejorar día a día, porque si él tiene ganas e ilusión, siempre podrá seguir creciendo, y eso es lo que yo le recomendaría a él y a todos los deportistas", manifestó.

PUEDES VER: Alianza Lima definió el futuro de Pablo Sabbag para el 2025 tras continuidad de Paolo Guerrero y Barcos

¿Por qué Carles Puyol está en el Perú?

El exjugador catalán se encuentra desde hace unos días en nuestro país como parte de su labor de embajador en un conocido banco multinacional. En esta ocasión, Puyol inauguró un torneo infantil con el objetivo de integrarlos a la práctica del deporte para volverlos "mejores personas"

"No sabemos si saldrá uno o no (profesionales), y tampoco es el objetivo de este torneo, sino que los niños y niñas disfruten de este deporte tan maravilloso, que te da unos valores que van mucho más allá del fútbol. No sé si va a salir algún jugador o alguna jugadora profesional, pero sí estoy convencido de que van a salir mucho mejores personas", sostuvo.