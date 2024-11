Sporting Cristal perdió la opción de disputar el título cuando perdió el Torneo Apertura de la Liga 1 por un gol ante Universitario, que finalmente salió bicampeón nacional en el año de su centenario tras ganar también el Clausura. Por ello, para la temporada 2025, el elenco celeste buscará sacarse la espina clavada para consagrarse nuevamente en el certamen local, por lo que ya definió a sus 6 extranjeros para la siguiente campaña. El goleador Martín Cauteruccio y su socio del gol, Santiago González, son 2 de dichos futbolistas foráneos.

De la misma forma, Nicolás Pasquini, Franco Romero y Gustavo Cazonatti continuarán vistiendo la camiseta celeste. Hace días, las redes de la institución anunciaron la compra de la carta pase del brasileño con un contrato hasta el 2027. El sexto cupo será el refuerzo que vendrá desde el fútbol argentino.

¿Quiénes son los 6 extranjeros de Cristal para la Liga 1 2025?

De acuerdo con el periodista Rodrigo Morales de DSports, Sporting Cristal ya tiene decidido quiénes serán sus 6 futbolistas foráneos para afrontar la siguiente temporada, entre los cuales se encuentran el máximo goleador de la Liga 1 2024, 'Caute', con 35 tantos en 28 compromisos disputados.

"Los 6 extranjeros de Sporting Cristal en la temporada 2025 son los siguientes: Martín Cauteruccio, que confirma su renovación la semana que viene. Santiago González, que se queda, al no ser que venga una oferta irrechazable desde cualquier punto de vista. Franco Romero. Ya se anunció la compra de Cazonatti. El 5 lo van a anunciar en esta semana o la siguiente, Misael Sosa. La semana que viene o la que le sigue máximo se está oficializando la llegada de Misael Sosa. (Y Pasquini)", detalló el comunicador. De esta manera, el único refuerzo extranjero será Misael Sosa, quien sería anunciado la siguiente semana.

Martín Cauteruccio (contrato hasta 2025)

Misael Sosa (próximo a oficializarse)

Gustavo Cazonatti (renovación hasta 2027)

Franco Romero (contrato hasta 2026)

Nicolás Pasquini (se le ofrecerá contrato de renovación)

Santiago González (contrato hasta 2026)

¿Quién es Misael Sosa?

Misael Sosa es un futbolista argentino de 22 años que se desempeña como extremo por las bandas. Él se formó en las divisiones menores de Juventud Unida de su país.

En el 2024, estuvo en el Deportivo Maipú de la segunda división de Argentina. En esta temporada, el atacante ha disputado 36 encuentros, en los que convirtió 12 goles y brindó 3 asistencias. Actualmente, su carta pase está valorizada en 275.000 euros, según el portal especializado Transfermarkt.

¿En qué clubes ha jugado Misael Sosa?

Club Atlético Juventud Unida Universitario sub-20

Juventud Unida

Deportivo Maipú

Joel Raffo revela sueño con Cristal

En una charla con el periodista Eddie Fleischman en el programa de YouTube 'Full deporte', el mandamás de la institución celeste aclaró que no es integrante de la cuestionada directiva de la Federación Peruana de Fútbol, cuyo presidente, Agustín Lozano, es investigado por supuestamente liderar la organización criminal Los Galácticos. Asimismo, mencionó su hinchaje por Sporting Cristal y su gran sueño: verlo nuevamente en una final de la Copa Libertadores.

"Yo no soy presidente, yo no soy miembro de la directiva, soy uno más de 67, soy un voto más. Pero siempre desde el club tratando de mejorar. ¿Si soy hincha de Cristal? La única camiseta que he vestido es la de Sporting Cristal. Sí, soy hincha del club. Si las cosas se hacen como deben de ser y logramos la competitividad, mejoraremos el fútbol peruano y aportaremos a la selección peruana. Además, a largo plazo, como sueño personal es volver a ver a Sporting Cristal en una final de Copa Libertadores", detalló Joel Raffo.