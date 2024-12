Atlético Mineiro contó con un escenario inmejorable para poder ganar la Copa Libertadores. El conjunto galo jugó con un hombre de más desde el arranque debido a la expulsión de Gregore a los 35 segundos; sin embargo, los dirigidos por Gabriel Milito no supieron aprovechar esta ventaja y cayeron 3-1 en el Monumental de Buenos Aires.

Al finalizar el cotejo, el experimentado delantero Hulk se mostró muy afectado por lo acontecido y rompió en llanto al no poder cumplir el deseo de su hijo.

Hulk se quebró en vivo tras perder la Copa Libertadores

Al ser consultado sobre si deseaba enviarle un mensaje a alguien, el atacante de 38 años recordó las palabras que le dedicó su hijo antes de jugar la final de la Copa Libertadores. El exjugador de la selección brasileña no pudo evitar llorar al sentir que defraudó a su descendiente.

"¿Un mensaje? Mi hijo, cuando llegó aquí al estadio, me mandó una foto... Decía: 'aprovecha este momento y no pierdas la oportunidad'. Lamentablemente, lo decepcioné. No aproveché la oportunidad. Pagamos un precio muy caro. Es lamentable, triste", expresó entre lágrimas en plena entrevista.

"Creo que desde que llegué aquí siento el cariño de la gente del Atlético, me encanta vestir esta camiseta, me siento orgulloso y me siento del Atlético. Es triste desperdiciar la oportunidad, teniendo en cuenta todo lo que pasó en el partido. Felicitaciones al Botafogo, que se lo merecía. Sirve como una experiencia de aprendizaje, pidiendo perdón a los hinchas y a todos los que han depositado su confianza", agregó.

Hulk se disculpa con los hinchas de Atlético Mineiro

Por otra parte, el futbolista utilizó sus redes sociales para enviarle un sentido mensaje a los aficionados de Atlético Mineiro para pedirles perdón.

"Antes que nada, solo doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Como siempre pido que se haga tu voluntad, señor, así acepto y entiendo que tu voluntad es mayor que la mía. Nos pusimos tristes y sin creer, pero así es la vida. Días de luchas y días de gloria", mencionó en su cuenta de Instagram

"Hoy es desafortunadamente un día muy triste para mí. Soñé con esto. Lamentablemente, ya no puedo realizar este sueño de ganar con la camiseta del galo la libertadores. Perdón a toda la hinchada atlética que puso toda la confianza y esperanza en mí y en el grupo. Tenemos una gran deuda con ustedes ¡Y estoy seguro de que un día pagaremos!", finalizó.

¿Quién ganó la Copa Libertadores?

Botafogo se adjudicó la primera Copa Libertadores de su historia luego de imponerse por 3-1 ante Atlético Mineiro en el estadio Monumental de Buenos Aires. Luiz Henrique, Alex Telles y Júnior Santos marcaron para el 'Fogao', mientras que el chileno Eduardo Vargas descontó para el galo.