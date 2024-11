Si hay un futbolista que no la está pasando nada bien en el Real Madrid, ese es Kylian Mbappé. El delantero de la selección francesa no está brillando con el cuadro blanco y viene siendo muy criticado tras su partido ante Liverpool, en el que perdieron por 2-0 en Anfield y falló el penal que pudo ser el empate antes del gol de Cody Gakpo.

Tras esto, el entrenador Carlo Ancelotti habló con la prensa en la previa del partido entre Real Madrid vs Getafe y se refirió a lo que viene atravesando Kylian Mbappé. Enfatizó en que su problema es el que tienen todos, que no pueden sacar su mejor versión. En esa misma línea, el italiano añadió que 'Kiki' se está "adaptando" por lo que puede seguir mejorando.

"Su problema es el de todos. Debemos intentar sacar nuestra mejor versión: la suya, la mía y la de otros jugadores. El problema no es de un jugador, sino de un equipo que no ha sido capaz de tener continuidad ni de sacar su mejor versión. Nuestra idea es mejorar y hacer todo lo posible para lograrlo. La idea de Mbappé es la misma que la de los demás. No es un problema individual de un jugador que es nuevo, se está adaptando, ha marcado goles y ha participado en el juego de ataque con asistencias. Puede hacerlo mejor, como todos nosotros", empezó declarando Carlo Ancelotti.

Luego, el entrenador del Real Madrid añadió que deberán seguir apoyando a Mbappé: "Es consciente de que lo tiene que hacer mejor y lo intentará, como todos. El partido de Liverpool se centra en él porque ha fallado el penalti, pero muchos han fallado un penalti, y hay que tratar de seguir apoyando y pensar que es un problema colectivo".

Finalmente, Carlo Ancelotti se refirió a su estado anímico luego de los malos resultados que viene obteniendo en Champions League, donde ha encadenado tres derrotas consecutivas.

"Soy como Mbappé. Estoy intentando todo para sacar mi mejor versión. Los resultados dicen que no he sacado mi mejor versión. No estoy feliz, pero estoy preocupado lo justo. Estoy convencido de que lo vamos a arreglar, como siempre. A nivel personal soy muy feliz. El espejo de un entrenador es el equipo. Cuando no está concentrado o le falta actitud, es responsabilidad del entrenador", expresó el italiano.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs Getafe?

El duelo entre Real Madrid vs Getafe por la fecha 15 de la liga española se jugará desde las 10.15 a. m. en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.