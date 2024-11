Continúa la LaLiga EA Sports de España este fin de semana. Por la fecha 15 de la liga española, Real Madrid recibirá a Getafe CF en el Santiago Bernabéu con la consigna de olvidarse de la reciente derrota en Anfield ante el Liverpool. Los blancos (segundos en la tabla con 30 puntos) jugarán contra Azulones (decimoquintos con 13 unidades) este domingo 1 de diciembre. El árbitro designado para este cruce será Alejandro Hernández Hernández y en el VAR estará Víctor García Verdura.

En el torneo doméstico, el equipo de Carlo Ancelotti llega tras golear 3-0 a Leganés con goles de Kylian Mbappé, Federico Valverde y Jude Bellingham. Los de José Bordalás, por su parte, vencieron al Real Valladolid por 2-0 con tantos de Álvaro Rodríguez y Allan Romeo Nyom.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Getafe?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre Real Madrid vs Getafe se jugará desde las 10.15 a. m. en el mítico Estadio Santiago Bernabéu. En España, el duelo comenzará a partir de las 5.15 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe?

En Perú y el resto de Sudamérica, el Real Madrid vs Getafe por la liga española estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DSports y la plataforma streaming DGO.

México: Sky Sports.

Estados Unidos: ESPN Deportes.

España: DAZN.

Real Madrid vs Getafe: alineaciones posibles

Para este cotejo, el estratega italiano podrá contar con el regreso de Rodrygo, quien estaba de baja por una lesión.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Díaz.

Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Díaz. Getafe: Soria, Nyom, Berrocal, Alderete, Rico, Pérez, Arambarri, Milla, Sola, Rodríguez, Uche.

Historial del Real Madrid vs Getafe

De los 15 enfrentamientos, Real Madrid registra 12 triunfos y Getafe CF solo una victoria.

Enfrentamientos entre Real Madrid vs Getafe. Foto: 365Scores

El último antecedente entre Real Madrid vs Getafe

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue el 1 de febrero de 2024 por la temporada anterior de LaLiga. El partido terminó con victoria 2-0 para Real Madrid con doblete de Joselu, en el encuentro disputado en el estadio Coliseum.

¿Cómo ver Real Madrid vs Getafe ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Getafe por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este cotejo en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.