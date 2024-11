Luis Advíncula jugó un partido para el olvido en el Boca Juniors vs Vélez Sarsfield por la semifinal de la Copa Argentina 2024. El lateral de la selección peruana tuvo cierta responsabilidad en los dos goles que le anotó el club rival y, por si fuera poco, se hizo expulsar a los 49 minutos, cuando su equipo perdía 2-1 y más lo necesitaba para encontrar el empate.

A poco de haberse iniciado el segundo tiempo, el 'Rayo' trabó con una dura falta a Matías Pellegrini, acción que el árbitro castigó con una segunda tarjeta amarilla. En las redes sociales, los hinchas reaccionaron sin piedad por esta cartulina roja.

¿Qué dijeron los hinchas de Boca Juniors sobre Luis Advíncula?

En la plataforma X, cientos de internautas criticaron duramente a 'Bolt', a quien acusaron de cometer este tipo de errores en momentos cruciales para Boca Juniors. Un grupo, incluso, se fue aún más al extremo al pedir que le rescindan el contrato a raíz de este error.

"Advíncula con esta expulsión se acaba de poner al mismo nivel que Fabra", "No tiene vergüenza", "No jueges más en Boca", "¿Siempre en las importantes se va a hacer echar este tipo?", "Rescíndale el contrato en el vestuario", "Desde el partido con Cruzeiro que Advíncula dejó de jugar en Boca", "¿Por qué en los partidos importantes hacen eso?", "No puede jugar más", "Hace rato que en las importantes siempre hace payasadas", "Jugó la Copa 2023 en otro nivel, después siempre con miedo o haciéndose expulsar", "En un club serio le estarían rescindiendo el contrato en este momento. Segunda estupidez que nos cuesta una eliminación", "Y lo siguen aplaudiendo. Un partido bueno en los últimos dos años. Impresentable", fueron algunos de los comentarios.

Así fue la expulsión de Luis Advíncula

Cuando se jugaban apenas los 4 minutos del segundo tiempo en el estadio Mario Alberto Kempes, Advíncula entró por detrás de forma muy imprudente sobre Pellegrini. El peruano golpeó con su talón el empeine del futbolista contrario, con lo cual provocó que cayera sobre el césped.

Al final del primer tiempo, Advíncula ya se había salvado de la roja directa por cometer una falta también sobre Pellegrini cuando este se iba solo rumbo al arco xeneize. El árbitro Echeverría no lo consideró como infracción contra el último hombre, por lo cual solo le mostró la amarilla.

¿Cuántas veces fue expulsado Luis Advíncula en Boca Juniors?

Desde su arribo a Argentina a mediados del 2021, esta es la tercera expulsión para Luis Advíncula como jugador de Boca Juniors, la segunda en este 2024. Hace algunos meses, durante un partido contra Cruzeiro por la Copa Sudamericana, el 'Rayo' recibió la roja de forma insólita a los pocos segundos de haberse iniciado el encuentro.