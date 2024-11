La actuación de Kylian Mbappé en el partido contra el Liverpool ha desatado una ola de críticas en Francia. El delantero del Real Madrid, que falló un penalti y tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado, se encuentra en el centro de la controversia. Los medios de comunicación han analizado con lupa su desempeño, señalando la falta de liderazgo en un momento crucial para el equipo. La presión sobre el jugador aumenta, especialmente tras la ausencia de Vinícius, lo que ha llevado a cuestionar su capacidad para asumir el rol protagónico que se espera de él.

Con un rendimiento que ha dejado mucho que desear, la situación del goleador de 25 años se torna cada vez más complicada, generando inquietud entre los aficionados y expertos del fútbol en el país.

Prensa francesa arremete contra Kylian Mbappé

El encuentro en Anfield fue un verdadero calvario para Kylian Mbappé. El diario L'Équipe, conocido por su rigurosidad, le otorgó una calificación de '2', la más baja de la temporada. En su análisis, el medio destacó que el jugador no logró asumir el liderazgo del ataque madridista, lo que resultó en una derrota por 2-0 ante el Liverpool. La falta de confianza del delantero fue evidente, con numerosos pases errados y un penalti mal ejecutado que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Le Parisien, un diario más cercano al PSG, no se quedó atrás y tituló su crónica como “El naufragio de Kylian Mbappé”. En su análisis, enfatizó los 15 balones perdidos por el jugador, sugiriendo que su bajo rendimiento no es un fenómeno reciente, sino que se ha prolongado desde la Eurocopa. La actuación de Mbappé fue calificada como una pesadilla, con regateos fallidos y duelos perdidos que contribuyeron a la debacle del equipo.

Por su parte, el periodista Daniel Riolo aprovechó un debate en la cadena RMC Sport para expresar una fuerte crítica sobre el desempeño de 'Kyky' frente al equipo de Arne Slot en Anfield: "Respira malestar. Es triste, pero (Mbappé) ya no es jugador de fútbol. Ya no hace nada, ya no logra nada. Ni siquiera puede correr".

Kylian Mbappé fichó por el Real Madrid tras su paso por el PSG. Foto: AFP

Le Figaro describió a Mbappé como “una sombra en el terreno de juego”, reflejando la situación del Real Madrid en general. Este partido marcó su segundo penalti fallado en la Champions League, lo que ha generado una creciente preocupación en Francia. La inquietud se ve acentuada por sus recientes ausencias con la selección nacional, lo que plantea interrogantes sobre su futuro y su capacidad para recuperarse de este bache.

La situación de Kylian Mbappé es un tema candente en el fútbol francés, y todos los ojos están puestos en él para ver cómo responderá a las críticas y si podrá recuperar su mejor forma en los próximos encuentros.

¿Cómo marcha el Real Madrid en la Champions League?

Con la caída ante el Liverpool, Real Madrid cayó hasta el puesto 24 de la tabla de posiciones de la Champions League. El equipo de Carlo Ancelotti solo consiguió 6 puntos, en 5 partidos disputados, y corre riesgo de quedar eliminado.