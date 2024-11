Universitario anunció por todo lo alto su primer fichaje para hacer un buen papel en la Copa Libertadores y buscar el tricampeonato: César Inga, un joven talento que se une a las filas cremas con grandes expectativas para la temporada 2025. En sus primeras palabras tras su arribo al equipo de sus amores, no solo se mostró emocionado por la oportunidad de defender los colores de la 'U', sino también le envió un contundente mensaje a Jorge Fossati, DT de la selección peruana.

En una reciente entrevista para la institución merengue, el lateral izquierdo compartió sus objetivos y sueños en esta nueva etapa de su carrera. El futbolista de 22 años, que proviene de ADT, se siente listo para afrontar los retos que le esperan en el club, incluido la posibilidad de participar en la Copa Libertadores y vestir la camiseta de la Bicolor.

César Inga sueña con la selección peruana

“Estoy cumpliendo mi sueño de niño. Vengo luchando año tras año para poder estar aquí”, expresó Inga durante su entrevista en el canal de YouTube de Universitario. Su llegada al club no solo representa un avance en su carrera, sino también una oportunidad para demostrar su valía en el actual bicampeón del fútbol peruano.

En ese sentido, el nuevo fichaje de la 'U' dio a conocer sus ambiciosas metas, una de ellas es llegar a ser llamado por Jorge Fossati. “Es un sueño jugar un torneo internacional. Con ADT no se me dio, pero quizás aquí se me pueda dar. (...) Creo que he dado un paso importante en mi carrera porque Universitario te abre muchas puertas. Uno de mis sueños es llegar a la selección peruana y jugar en el extranjero”, añadió.

César Inga firmó por 3 temporadas con Universitario. Foto: Universitario

César Inga y su conexión con la afición crema

El exfutbolista de ADT no pudo evitar expresar su admiración por el fervor de los hinchas de Universitario. “Jugar con esta linda gente… He venido aquí (en el Monumental) dos veces y se siente bien jugar con estadio lleno y con toda esa gente que te alienta los 90 minutos”, afirmó y reflejó su entusiasmo por ser parte de un club con una base de seguidores tan apasionada.

Universitario anunció a César Inga como su primer refuerzo

A través de sus redes sociales, el conjunto de Ate anunció por todo lo alto al futbolista proveniente de ADT. "Bienvenido al club de tus amores. César Inga, carrilero ambidiestro, es nuevo refuerzo del más campeón del Perú, procedente de ADT", escribió la institución merengue.

Las negociaciones para adquirir su pase se dieron de club a club. "Luego de una negociación formal entre instituciones, el Club Universitario de Deportes llegó a una acuerdo con el Club Asociación Deportiva Tarma para la transferencia definitiva de César Inga, un joven talento de 22 años, quien llega con el sueño de defender los colores del equipo del cual es hincha desde niño", agregó la 'U' en su página web.