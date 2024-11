Una de las 'novelas' más largas en el centenario de Universitario fue el posible retorno de Raúl Ruidíaz al club. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se cumplió con el sueño de la hinchada crema de ver de nuevo a la 'Pulga' con la camiseta de la 'U' en un año tan importante. Ahora, que el delantero cuenta con la posibilidad de fichar por el equipo de sus amores porque acaba contrato en 2024 con el Seattle Sounders de la MLS, aparentemente Jean Ferrari no lo tiene en sus planes para el 2025.

El atacante es muy querido en el conjunto crema por los títulos del 2009 y 2013 que consiguió en el club. Además, es el máximo goleador de Universitario en el siglo XXI con 80 anotaciones, por encima de nombres como Piero Alva, Álex Valera y Edison Flores.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la vuelta de Raúl Ruidíaz?

En conversación con la prensa en el evento en que la institución crema lanzó el sello postal de Serpost por el centenario de la 'U', le consultaron sobre el retorno de Raúl Ruidíaz en 2025, pero el administrador merengue tuvo una inesperada reacción.

"¿De dónde sacaste eso?", fue la respuesta de Jean Ferrari cuando un periodista le comentó que la 'U' esperaba la decisión de la 'Pulga' para concretar el fichaje. "¿Esperando?", añadió para la cámara del medio Entre Bolas.

Posteriormente, el mandamás crema aclaró que, por ahora, el delantero del Seattle Sounders no se encuentra en los planes de Universitario: “No hemos tocado el tema de Raúl Ruidíaz, me sorprendes con tu pregunta”.

¿Raúl Ruidíaz se aleja de Universitario?

Según la información del periodista Mauricio Loret de Mola, Raúl Ruidíaz está evaluando incorporarse a otro club de la MLS (Mayor League Soccer) debido a que necesita seguir 6 meses más en dicho país para obtener la ciudadanía estadounidense.

"Está viendo opciones en Estados Unidos. Está evaluando quedarse un año más en Estados Unidos y asegurar la ciudadanía. Necesita estar seis meses y un poco más para obtener la ciudadanía americana, que sería importante para él y su familia", detalló en el programa 'Denganche'.

Jean Ferrari elogia contratación de Franco Navarro en Alianza Lima

El administrador crema fue contundente al referirse a Franco Navarro y resaltó su experiencia y trayectoria como piezas clave para su éxito en el rol que ahora asume en Alianza Lima. En declaraciones a la prensa, Ferrari no escatimó en elogios para el exfutbolista de la selección peruana y señaló que su presencia en la dirección deportiva beneficiará no solo al club íntimo, sino también a la competencia en su conjunto.

“Creo que es una de las pocas cosas que ha hecho bien Alianza. Llevar a Franco Navarro, creo que va a ser divertido, porque realmente yo a Franco lo quiero mucho, solo tengo palabras de elogio para él y, como digo, creo que es una de las poquitas cosas que ha hecho bien Alianza”, apuntó Jean Ferrari.