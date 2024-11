La crisis en el fútbol peruano tiene como principal protagonista a Agustín Lozano. En la reciente junta del directorio de la FPF (Federación Peruana de Fútbol) se puso en votación la posibilidad de que la FIFA intervenga en la entidad a través de una comisión normalizadora que asuma temporalmente el mando y que el mandamás del balompié nacional renuncie a su cargo; sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por amplia mayoría.

Lo acontecido en la reunión tuvo como efecto la renuncia de Enrique Dupuy, representante de la Asociación de Futbolistas (Safap), quien mostró su preocupación por la situación legal que afrontan varios miembros del Directorio dela FPF. Al notar que no existe una voluntad para cambiar las cosas, el directivo decidió hacer pública su renuncia.

¿Quiénes votaron a favor de Agustín Lozano en el directorio de la FPF?

Además de Dupuy, solo Raúl Bao, de la Universidad San Martín, votó a favor de solicitar la comisión normalizadora de FIFA. Los otros integrantes del directorio (entre los que se encuentran representantes de clubes y ligas departamentales) se mostraron en contra de la medida y respaldaron la gestión de Agustín Lozano.

En contra: Arturo Ríos (Atlético Grau), Luis Duarte (Liga Departamental de Áncash), Raúl Lozano (Carlos A. Mannucci), José Isla (Juan Aurich), Osías Ramírez (UTC), Víctor Bellido (Ayacucho FC), Genaro Miñán (Liga Departamental de Tumbes).

A favor: Raúl Bao (Universidad San Martín), Enrique Dupuy (SAFAP).

Agustín Lozano fue reelecto presidente de la FPF hasta el año 2025. Foto: AFP

Agustín Lozano se defiende de las críticas

Luego de estar presente en Paraguay y participar en la ceremonia de premiación de la Copa Sudamericana, Agustín Lozano se pronunció la situación legal que afronta tras ser investigado como presunto líder de la organización criminal Los Galácticos. Además, defendió el trabajo que viene realizando al mando de la Federación Peruana de Fútbol.

"Yo estoy muy tranquilo porque nosotros hemos actuado de manera correcta, de manera profesional, pero considero que debemos dejar el espacio para que las autoridades hagan su trabajo. Vamos a colaborar para que se esclarezcan las cosas y la comunidad deportiva se quede tranquila (...)", mencionó.

"Se nos acusa que la Federación no tiene plata, pero para aquellos que dicen eso, la FPF tiene una gran estabilidad económica, la FPF tiene un gran potencial, que se da el lujo de hacer inversiones en infraestructuras que muchos quisieran tenerlo y no pueden. Hoy se nos dice que no hemos pagado CTS, líneas telefónicas, pero justamente en el período de pago, la gente que tiene las facultades para hacerlo, no han podido porque han estado privados de su libertad. Hoy en día se está regularizando todo, la FPF de hoy, es ordenada, con una administración financiera, económica y administrativa que muchas otras quisieran tener", concluyó.