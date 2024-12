El pasado jueves, la ingeniera química Alexandra Abanto, de 27 años, perdió la vida en las instalaciones de la empresa Premium Plast, tras ser golpeada en la cabeza por un tubo de 300 kilos. La familia de la joven ha solicitado a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva sobre el incidente, ya que sospechan que la tragedia se debió a una posible negligencia laboral, al no haberse proporcionado las medidas de seguridad adecuadas para el desempeño de sus funciones.

Falta de capacitación y supervisión

Alexandra Abanto, quien había ingresado a la empresa Premium Plast, desde aproximadamente quincena de septiembre como asistente de control de calidad, falleció trágicamente cuando dicho objeto le cayó encima mientras realizaba una tarea asignada. El accidente habría ocurrió entre las 8:30 y 8:40 de la mañana del 28 de noviembre, pero según sus familiares, no recibió auxilio inmediato. La empresa no brindó información detallada sobre lo sucedido, y el cuerpo de Alexandra no fue trasladado hasta después de las 9:30 a.m.

“Me llamaron a las 11: 00 a.m. para avisarme que Alexandra había muerto. Llegué a la empresa, me serené. No quería tocar nada del lugar, solo ver que había pasado. Les pregunté a sus compañeros que le habría caído un rollo de tubería de 300 kilos a una altura de más de 2 metros. Yo pude ver su manita debajo de todo eso”, explicó su pareja Hugo Maihuiri Vargas.

En ese contexto, según Hugo, su pareja, la joven no estaba capacitada para realizar ese tipo de tareas, que excedían sus funciones como asistente de calidad. La falta de supervisión en la planta y el incumplimiento de las normas de seguridad han generado una gran indignación entre los familiares.

“Ella era un ángel, me decía yo soy tu luz y siempre voy a ser tu luz, Hugo. De verdad era para mí un ser de luz. Teníamos planes para casarnos. Estábamos arreglando primero la casa y planeando cómo íbamos a pasar Navidad con su tía que llegaba de España. Todos nuestros planes truncados”, indicó.

Denuncias presunta negligencia y malas condiciones laborales

La familia de Alexandra, quienes exigen justicia por su muerte, han señalado que la joven se quejaba constantemente de las condiciones de trabajo en Premium Plast. Según su cuñado, Alexandra realizaba tareas que no correspondían a su puesto, como pintar paredes y limpiar maquinaria especializada. Además, indicaron que la empresa no proporcionaba los equipos de seguridad adecuados. Hugo, su pareja, relató que el casco que llevaba Alexandra no contaba con el sujetador necesario para evitar que se cayera durante tareas de riesgo. También mencionaron que en la empresa se incumplían diversas normas de seguridad, lo que fue observado por la propia Alexandra antes de su fallecimiento.

Dificultades para acceder a la escena del accidente y falta de transparencia

Tras el accidente, la familia de Alexandra intentó ingresar a las instalaciones de Premium Plast, pero según Hugo, se les impidió el acceso durante más de una hora. Además, se enfrentaron a la resistencia de los responsables de la empresa, quienes no permitieron que los familiares ni el abogado se acercaran al lugar del accidente. A pesar de la presencia de policías y personal de criminalística, la familia no pudo obtener información clara sobre las circunstancias del suceso. Los familiares también denunciaron que, tres días después, la empresa no proporcionó el acta del accidente ni el registro preliminar hasta el cierre de esta información.

Reclaman justicia y acciones legales

La familia de Alexandra ha tomado acciones legales en busca de justicia. Hugo, su pareja, ha señalado que están en proceso de solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la planta, con la esperanza de esclarecer lo ocurrido. Además, se encuentran en contacto con un abogado penalista para presentar la denuncia correspondiente. La familia también ha cuestionado el trato recibido por parte de los responsables de la empresa, quienes según Hugo, intentaron culpar a Alexandra por lo sucedido, a pesar de que las condiciones de trabajo en la empresa no cumplían con los estándares de seguridad.

“El seguro está asumiendo todos los gastos, pero cuando le he pedido a la empresa que nos ayude con la funeraria para que le eche más formol me ha dicho que ya no quiere tener comunicación conmigo que todo lo va a hablar con los padres de Alexandra, pero tampoco los han llamado a ellos”, indicó la pareja.

El abogado de la familia, Jarsineo Yarlequé, anunció que están pensando en entablar una denuncia contra quienes sean los responsables.

“Hasta el momento no se ha acercado nadie de la empresa. Hemos notado que ha sido una muerte de forma imprudente por eso estamos analizando entablar una denuncia. Tenemos algunas investigaciones y lo que queremos ahora es identificar a quienes serían los responsables”, mencionó la defensa legal.

Empresa clausurada

La Municipalidad de Lurín tomó la decisión de clausurar el establecimiento tras los incidentes, argumentando la falta de medidas de seguridad adecuadas en el local.

Comunicado de la empresa

La empresa Premium Plast ha dado a conocer un comunicado en el que expresa su pesar por la muerte de una de sus trabajadoras. En el documento, la compañía señala que desde el día del trágico suceso, han estado colaborando con las autoridades en las investigaciones pertinentes y ofreciendo apoyo a la familia de la víctima. Sin embargo, esta última afirmación ha sido rechazada por los deudos, quienes han manifestado su desacuerdo con la situación.