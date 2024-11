La selección peruana no pasó del empate frente a Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Este resultado complica las ambiciones de la Bicolor de cara al próximo mundial porque queda atascado en la zona baja de la tabla de posiciones. Si bien aún se puede clasificar, el equipo de Fossati necesita resultados muy difíciles.

Tras este amargo compromiso, varios periodistas salieron a criticar a Jorge Fossati y su equipo. Uno de los que aprovechó para brindar su opinión fue Erick Osores. El reconocido periodista deportivo apuntó en contra del Estadio Monumental y la pésima estadística que la Blanquirroja tiene en este recinto.

¿Qué dijo Erick Osores sobre el Monumental y la selección peruana?

En la reciente edición del programa 'Erick y Gonzalo', Osores consideró que la Bicolor no debe volver a jugar en Ate. El motivo principal es que ese recinto no es positivo para el equipo en cuestión de resultados a favor.

"El estadio Monumental no más, papito. No es por la distancia, sino que en esa cancha no ganamos. En este caso fue el gobierno que se cerró, pero en general el Monumental no tiene que ser opción para la selección peruana. A las justas hemos ganado 1 partido de 15 ahí, no seas malo", expresó.

Además, dijo que el coloso José Díaz siempre debe ser la casa de la selección porque existe una conexión histórica. "Tenemos una historiasa en el estadio Nacional. No lo digo esto porque estoy contra la 'U', para nada, pero no hay química en esa cancha (...) En el Estadio Nacional es dónde Perú gane o pierda, eso estimula incluso a los que están afuera", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana por las Eliminatorias?

El equipo comandado por Jorge Fossati volverá a tener acción la próxima semana ante Argentina. El encuentro entre la Bicolor y la Albiceleste está programado para el martes 19 de noviembre a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) en La Bombonera, en Buenos Aires. Los de Lionel Scaloni llegan a este encuentro tras caer ante Paraguay en Asunción.

¿Cómo quedó Perú en la tabla de posiciones en las Eliminatorias?

Tras el final de la fecha 11, la selección peruana quedó en la novena posición con solo 7 unidades, solo un punto más que Chile, que está último. La Bicolor registra una victoria, 4 derrotas y 6 triunfos.

Tabla de posiciones Eliminatorias. Foto: Conmebol.

¿Qué partidos de le restan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?