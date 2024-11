Real Madrid vs Liverpool: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo de la Champions League

La quinta jornada de la UEFA Champions League nos presentará una 'final adelanta': Real Madrid y Liverpool serán los clubes encargados de protagonizar el partido más atractivo de la fecha. El vigente campeón, que necesita con urgencia una victoria, visitará el mítico Anfiled con la misión de tumbarse al líder del certamen continental.

En la actualidad, los reds se destacan como el único equipo con un desempeño impecable, habiendo ganado los cuatro encuentros disputados. Su notable registro incluye 10 goles a favor y solo uno en contra, lo que les otorga un total de 12 puntos y los posiciona en la cima de la clasificación.

Por otro lado, los merengues enfrentan una situación adversa. Con dos victorias y dos derrotas, el equipo de Carlo Ancelotti se coloca en la parte baja de la tabla. Esta situación pone en riesgo su posibilidad de avanzar a la siguiente fase, ya que, de continuar así, podrían verse obligados a participar en repechaje, en lugar de asegurar un boleto directo en los octavos de final, donde acceden los ocho mejores equipos.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Liverpool?

El partido Real Madrid vs Liverpool, correspondiente a fecha 5 de la fase liga de la Champions League, se jugará el miércoles 27 de noviembre en Anfield.

Real Madrid vs. Liverpool: horario del partido

El enfrentamiento entre los equipos de Carlo Ancelotti y Arne Slot empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce el horario según tu zona geográfica:

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO?

El partido Real Madrid vs. Liverpool por la Champions League será televisado por el canal de ESPN en Sudamérica y la plataforma streaming Disney Plus.

Argentina: Disney +, ESPN Argentina

Bolivia: Disney +, ESPN

Brasil: Zapping, Claro TV

Chile: Disney +, ESPN

Colombia: Disney+, ESPN

Ecuador: Disney +, ESPN

México: Caliente TV

Paraguay: Disney +, ESPN

Perú: Disney +, ESPN

Uruguay: Disney +, ESPN

Venezuela: Disney +, ESPN

Estados Unidos: Paramount +, Univisión, TUDN, ViX+.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Liverpool por Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para ver Real Madrid vs. Liverpool ONLINE GRATIS, puedes seguir el minuto a minuto en La República Deportes. Aquí te traeremos todas las incidencias del partido de la Champions League.

Tabla de posiciones de la Champions League

A poco de comenzar los partidos de la fecha 5 de la Champions League, así marcha la tabla de posiciones.