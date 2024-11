Este martes 19 de noviembre, la selección peruana se enfrentarán a Argentina en La Bombonera por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Bicolor debe lograr una gran hazaña en su visita a la Albiceleste si quiere mantener su ilusión de cara al Mundial. Sin embargo, debido al reciente rendimiento del equipo, el panorama luce ciertamente sombrío.

Al parecer, Jorge Fossati prepara algunas variantes para este enfrentamiento. No obstante, quien parece no tener un espacio definido en su esquema es Piero Quispe. El volante de Pumas ha dejado de ser titular para el 'Nonno' y ahora suele ingresar en el complemento de los partidos.

Gustavo Roverano criticó a a Piero Quispe en la selección peruana

Piero Quispe solía ser uno de los fijos para Jorge Fossati en la Bicolor; sin embargo, poco a poco fue perdiendo espacio. Al respecto, Gustavo Roverano entiende que esta situación se debe a que el exjugador de Universitario de Deportes no está a la altura de estos compromisos.

"Quispe no me termina de cerrar. No está para este nivel. Tampoco es para lapidarlo, pero no me deja buenas sensaciones las veces que ha tenido participación. Cuando no juega y el equipo no gana, obviamente se dice que el equipo es el mejor pero me da la sensación que no hay mucho para decir que debe jugar este y no el otro", señaló en el programa 'Desmarcados'.

Asimismo, tuvo fuertes palabras en contra del sistema que utiliza el técnico uruguayo en la Blanquirroja. "El tema de encerrarte en un sistema, ya lo dije varias veces, Fossati ha ganado cosas con ese sistema. Él tiene sus argumentos, a mí me parece que hay sistemas que si no tienes los jugadores idóneos y no se adaptan, tienes que cambiar", sentenció.

¿Cuál es el posible 11 de Perú ante Argentina por las Eliminatorias 2026?

Según el periodista Gustavo Peralta, la selección peruana optará por jugar con una línea de 3 defensores que, en ciertos momentos, se transformará en una línea de 5. La noticia destacada es el retorno de Pedro Gallese y Carlos Zambrano al equipo. Asimismo, Jesús Castillo ocupará el lugar de Wilder Cartagena, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Perú: Pedro Gallese, Alexander Callens, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Andy Polo, Luis Advíncula, Jesús Castillo, Oliver Sonne, Sergio Peña, Álex Valera y Gianluca Lapadula.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina?

El compromiso entre Perú vs. Argentina de este martes 19 de noviembre empezará a las 7.00 p. m. en territorio peruano. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador. 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿En qué estadio van a jugar Perú vs Argentina?

El partido entre Perú vs Argentina se disputará en el Estadio La Bombonera, recinto de Boca Juniors, club de Luis Advíncula, con capacidad para albergar a más de 41.000 espectadores.

Perú vs Argentina: pronóstico y apuestas

Están son las cuotas de las principales casas de apuestas para el duelo vital entre Perú vs. Argentina.