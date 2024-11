FPF envía firme respuesta a la selección peruana femenina tras cancelación de fecha FIFA

La selección peruana femenina se encuentra a las puertas de una competencia tan importante como la Copa América 2025, la cual otorga cupos para el próximo Mundial, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. Con este panorama, se realizó una convocatoria para un microciclo programado del 18 de noviembre al 3 de diciembre. Sin embargo, el pasado viernes 15, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió cancelarlo, lo que generó la protesta de las jugadoras de la Bicolor.

Ante ello, la FPF publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales, en el que explicó por qué tomó esta medida con equipo femenino de la Blanquirroja.

¿Qué dijo la FPF tras cancelación de fecha FIFA de la selección peruana femenina?

En su comunicado, la FPF explicó que tuvo que cancelar los entrenamientos de la selección peruana femenina debido a los problemas institucionales que atraviesa. Recordemos que varios miembros de este ente se encuentran en la cárcel por presuntos actos de corrupción.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa que debido a la situación que atraviesa y que es de público conocimiento, tiene contratiempos administrativos y logísticos que impiden el normal desarrollo de algunas actividades, y que escapan a la voluntad de los funcionarios y gerentes de las áreas deportivas", inició.

"Por dicha razón, no ha sido posible la organización de un partido amistoso para el seleccionado femenino en la presente fecha FIFA y la suspensión temporal de algunas actividades, que alcanza a todas las áreas de la FPF. La FPF viene trabajando para, dentro de la situación, seguir apoyando en lo posible a las deportistas que visten la camiseta de la Bicolor", agregó.

¿Qué dice la carta que envió la selección peruana femenina?

"Se realizó una convocatoria de microciclo fecha FIFA a realizarse del 18 de noviembre al 3 de diciembre, pero fue cancelada el 15 de noviembre, dejando a las futbolistas sin oportunidad de prepararse para la Copa América 2025, torneo clasificatorio para la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos", se puede leer en el documento.

"Además, hemos observado la falta de planificación en la convocatoria mencionada, ya que, incluso siendo una fecha FIFA, no se tenía un rival programado, lo que nos coloca en una clara desventaja en el marco de nuestra preparación, estando a menos de un año para el inicio de la Copa América 2025. Otras selecciones femeninas Conmebol tienen los siguientes partidos programados: Chile vs. Uruguay (30/11), Colombia vs. Argentina (30/11) y Brasil vs. Australia (28/11)", agrega este texto.

Las categorías sub-17 y sub-20 también son perjudicadas

La situación afectó no solo a la selección mayor, sino también a las categorías menores. En el caso de la sub-20, se canceló su microciclo, y la sub-17 no pudo completar el suyo debido a que las futbolistas fueron retiradas de la Videnita de Chincha dos días antes de su culminación.