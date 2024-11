La selección peruana femenina se encuentra a puertas de una competencia tan importante como la Copa América 2025, que da cupos al próximo Mundial, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. Por ello, se llevó a cabo una convocatoria para un microciclo que iba a ir del 18 de noviembre al 3 de diciembre. Sin embargo, el último viernes 15 la FPF lo canceló, lo que provocó la protesta de las jugadoras de la Bicolor con una carta dirigida a Franco Navarro, gerente de selecciones nacionales, y a Arturo Ríos, encargado provisional del máximo ente del balompié en el Perú tras la detención de Agustín Lozano.

En esta misiva, la Bicolor femenina de Emily Lima exigen explicaciones por esta medida que afecta su preparación para los próximos torneos. Incluso, señalaron que, a pesar de ser una fecha FIFA, no se programó un amistoso como sí lo hicieron otras selecciones Conmebol como Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil.

¿Qué dice la carta de protesta enviada a la FPF?

En la carta enviada a la Gerencia de Selecciones Nacionales de la FPF, se enumeró los puntos que perjudican a la selección femenina mayor y a sus distintas categorías. El principal conflicto es la cancelación del microciclo que iba a empezar en Videna este 18 de noviembre.

"Se realizó una convocatoria de microciclo fecha FIFA a realizarse del 18 de noviembre al 3 de diciembre, pero fue cancelada el 15 de noviembre, dejando a las futbolistas sin oportunidad de prepararse para la Copa América 2025, torneo clasificatorio para la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos", indicaron.

Carta dirigida a la FPF. Foto: captura de documento/@futfemperu24/X

Carta enviada a la FPF. Foto: captura de docuemnto/@futfemperu24/X

Asimismo, enfatizaron la falta de planificación de la FPF, ya que no programaron amistosos de preparación, a diferencias de otras selecciones que sí tendrán actividad.

"Además, hemos observado la falta de planificación en la convocatoria mencionada, ya que, incluso siendo una fecha FIFA, no se tenía un rival programado, lo que nos coloca en una clara desventaja en el marco de nuestra preparación, estando a menos de un año para el inicio de la Copa América 2025. Otras selecciones femeninas Conmebol tienen los siguientes partidos programados: Chile vs. Uruguay (30/11), Colombia vs. Argentina (30/11) y Brasil vs. Australia (28/11)", añadieron.

Jugadoras de la selección femenina se sumaron a la protesta en redes sociales

Aparte de la misiva, diversas seleccionadas, como Sandy Dorador de Alianza Lima y Pierina Núñez, expresaron su descontento con el panorama del fútbol femenino en el país mediante redes sociales.

"Nosotras, jugadoras de la selección mayor femenina de fútbol, queremos expresar nuestra profunda preocupación por la cancelación de la fecha FIFA que debió iniciar hoy, 18 de noviembre, así como la suspensión de actividad en las selecciones sub-20 y sub-17. Estas decisiones afectan directamente nuestra preparación para las próximas competiciones" se lee en el post en común que compartieron.

Comunicado de las jugadoras de la selección femenina. Foto: captura de Instagram/Sandy Dorador

Las categorías sub-17 y sub-20 también son perjudicadas

No solo la selección mayor se vio afectada, sino también las categorías menores. A la sub-20, por ejemplo, también le cancelaron su microciclo, mientras que la sub-17 no lo completó porque las futbolistas fueron retiradas de la Videnita de Chincha 2 días antes de su culminación.

"Se programó un microciclo entre el 11 y 17 de noviembre en la Videnita de Chincha (sub-20), el cual fue cancelado con tan solo 2 días de anticipación, afectando la preparación de las jugadoras de esta categoría. (...) Se convocó un microciclo (de la sub-17) que se llevó a cabo del 21 al 27 de octubre. No obstante, este microciclo no culminó en las fechas programadas, ya que las jugadoras fueron retiradas de la Videnita de Chincha 2 días antes de su finalización", se lee en el documento.

FPF se pronuncia sobre la cancelación de la fecha FIFA

"La FPF informa que, debido a la situación que atraviesa y que es de público conocimiento, tiene contratiempos administrativos y logísticos que impiden el normal desarrollo de algunas actividades, y que escapan a la voluntad de los funcionarios y gerentes de las áreas deportivas. Por dicha razón, no ha sido posible la organización de un partido amistoso para el seleccionado femenino en la presente fecha FIFA y la suspensión temporal de algunas actividades, que alcanza todas las áreas de la FPF", expresó el máximo ente del fútbol peruano en un comunicado.