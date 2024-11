Este viernes 15 de noviembre, la selección peruana chocará ante Chile en el Estadio Monumental por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Ambas escuadras ya llegaron al recinto para lo que será un duelo de vida o muerte. A horas de este compromiso, se confirmó que Paolo Guerrero será titular en el ataque de la Bicolor.

El 'Depredador' compartirá la ofensiva junto con Álex Valera. Su presencia ha sorprendido a más de uno por su pasado reciente y porque consideran que Lapadula debería ocupar ese lugar. A propósito, Pedro García tuvo una dura crítica en contra de la titularidad de Guerrero ante Chile.

¿Qué dijo Pedro García sobre la titularidad de Paolo Guerrero?

En la previa de Movistar Deportes al Perú vs Chile, Pedro García cuestionó que Paolo Guerrero haya sido incluido en el once de la selección peruana. El periodista se preguntó por qué arranca por encima de jugadores como Lapadula o Edison Flores.

“Qué cosa le dio la titularidad a Paolo Guerrero sobre Lapadula y Flores, por ejemplo. Primero, comparando continuidades, Lapadula en liga italiana o Guerrero en liga peruana. Dos, actualidad o pasado reciente con la selección; Lapadula por encima de Guerrero. Este dato no puedo no darlo, el último Guerrero oficial es en la final de la Copa América 2019. Entonces, es terrible ese dato estadístico. Muero de ganas de que Paolo haga el gol con el que ganemos, pero no puedo no ver el pasado reciente, y dice que el primer gol oficial fue de penal en el Maracaná en el año 2029 y ahorita va a ser 2025″, comentó.

Asimismo, consideró que la titularidad de Paolo Guerrero puede ser perjudicial para Perú por el estilo de juego que podría plantear Chile en el Estadio Monumental.

“Me sorprende que Guerrero sea titular más allá de la estadística porque me parecería que este partido que se da mucho por el contragolpe, y Chile suele recibir muchos goles de esa manera. Y si la receta para hacerle un gol a Chile es aprovechar el contragolpe con velocidad, ese registro no lo tiene Guerrero, no tiene velocidad", sentenció.

Así formará la selección peruana ante la Chile de Ricardo Gareca

Tal como se venía rumoreando en la previa, Jorge Fossati apostó por la dupla Paolo Guerrero y Álex Valera en el ataque. Además, en defensa, Corzo, Araujo y Callens tendrán que resguardar el pórtico.