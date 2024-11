A horas del clásico del Pacífico en el Estadio Monumental de Ate, el polémico volante chileno Arturo Vidal llamó la atención de la prensa tras 'amenazar' a hinchas peruanos que le lanzaron insultos a su llegada al hotel de concentración del plantel dirigido por Ricardo Gareca el último jueves. Ante esa situación, el conductor de TV 'Paco' Bazán no dudó en arremeter contra el 'King' previo al crucial duelo Perú vs Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias 2026.

La presencia del mediocampista de Colo-Colo en la convocatoria de esta fecha doble de clasificatorias al Mundial 2026 fue inesperada, ya que era uno de los más ácidos críticos del proceso del 'Tigre' al mando de la Roja en este certamen. Sin embargo, el extécnico de la selección peruana decidió recurrir al jugador del Cacique por la polémica desafección de Williams Alarcón.

'Paco' Bazán explota contra Arturo Vidal tras polémico altercado con aficionados peruanos

En el programa 'En otra cancha' de ATV, el exportero de Universitario lanzó 'dardos' contra Arturo Vidal y mencionó que es un jugador que rompe códigos en el vestuario. Asimismo, enfatizó que el 'King' vino a provocar previo al compromiso Perú vs Chile de este viernes 15.

Arturo Vidal fue llamado a la selección chilena después de un año. Foto: La Roja/X

"Este tipo es un perro sucio, no me sorprende nada de este tipejo, un sucio, un mala leche. Es una persona que maltrata a sus propios compañeros, que rompe los códigos del fútbol, de los vestuarios, y que (por su culpa) habían renunciado al menos tres personas del plantel por no estar de acuerdo con su convocatoria en Chile. No me extraña que se ponga así con un hincha, para eso ha venido, a jugar su partido. (...) Vidal viene a provocar, no hay que caer", apuntó 'Paco'.

Arturo Vidal se enfrentó con hincha peruano que lo insultó

La delegación chilena, liderada por Ricardo Gareca, llegó a territorio peruano y directamente se dirigió a su hotel para descansar y prepararse para lo que será su partido ante la Blanquirroja en el Monumental de Universitario. Con el 'Tigre' a la cabeza, uno por uno bajaba del autobús en dirección a su alojamiento.

Debido a su inesperada convocatoria, Arturo Vidal desató la euforia de los hinchas de los alrededores, quienes pidieron su autógrafo. No obstante, cuando se disponía a ingresar al hotel, el 'King' escuchó los insultos de un aficionado.

Ante esta situación, pese a que su seguridad le insistía a que ingrese, el experimentado volante esbozó una sonrisa y le respondió: "Mañana vas a ver". Después, entró a la concentración.

Periodista de Chile lanza provocador mensaje previo al clásico del Pacífico por Eliminatorias

Luego de la convocatoria del mediocampista de Colo-Colo, la prensa chilena se sorprendió de dicha acción del 'Tigre', puesto que el 'King' ha sido uno de los 'enemigos públicos' del exentrenador de la selección peruana. Sin embargo, el periodista de ESPN Jorge Gómez considera que la Bicolor está más preocupada por lo que pueda hacer Arturo Vidal que los mapochos por Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima.

“Dan la sensación de que a ellos (Perú) les afecta más Arturo Vidal que a nosotros Paolo Guerrero”, manifestó el hombre de prensa.