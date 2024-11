Arturo Vidal no juega con Chile desde septiembre de 2023. Foto: composición LR/AFP/difusión

Arturo Vidal no juega con Chile desde septiembre de 2023. Foto: composición LR/AFP/difusión

Arturo Vidal es uno de los jugadores más importantes en la actual plantilla de la Roja que disputará la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias 2026, ya que es un futbolista de la generación dorada que salió bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016. Debido a ello, y pese a sus últimos cuestionamientos a Ricardo Gareca, no solo será titular en el Perú vs Chile de esta fecha 11 de las clasificatorias, sino también será capitán.

El volante de Colo-Colo no disputaba un partido con la camiseta de la Estrella Solitaria desde septiembre de 2023, en el empate ante Colombia 0-0 por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, comandará el equipo del 'Tigre' que saldrá esta noche al campo del Estadio Monumental de Ate para chocar con la selección peruana.

Arturo Vidal será titular de Chile ante Perú por Eliminatorias

De acuerdo con ESPN Chile, el futbolista del Cacique será el que portará la cinta de capitán de la Roja en su crucial duelo ante la Bicolor de Jorge Fossati.

"Así es, ya está confirmado eso. Arturo Vidal va a ser el capitán de la selección chilena esta noche, acá en Lima en este partido importantísimo para ambas selecciones: para la selección de Fossati y la de Gareca. Ya está confirmado después de la charla técnica. Arturo Vidal va a portar la jineta de capitán", informó el periodista chileno Christopher Brandt desde el Estadio Monumental.

Alineaciones del Perú vs Chile

La selección peruana no contará con Pedro Gallese (suspensión por amarillas), Bryan Reyna (suspensión por amarillas), Carlos Zambrano (sancionado) y Renato Tapia (lesión). En Chile, Vidal será titular y capitán.

Perú: Carlos Cáceda, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Oliver Sonne, Luis Advíncula, Paolo Guerrero y Álex Valera.

Carlos Cáceda, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Oliver Sonne, Luis Advíncula, Paolo Guerrero y Álex Valera. Chile: Brayan Cortés, Felipe Loyola, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Alexander Aravena, Diego Valdés y Eduardo Vargas.

Arturo Vidal será capitán en el Perú vs Chile. Foto: La Roja/X

Mensaje de Arturo Vidal a poco del Perú vs. Chile por Eliminatorias

El experimentado jugador de Colo-Colo de Chile, mediante sus redes sociales, manifestó que "dará la vida" para intentar quedarse con los 3 puntos en Lima ante la Blanquirroja y escapar del sótano de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

"Llevo bastante tiempo esperando este día, volver a vestir la camiseta de mi selección. Sé que el tiempo nunca vuelve atrás, pero si de algo estoy seguro es que siempre que he vestido esta camiseta dejo la vida por ella y hoy no será la excepción… Vamos equipo, no hay nada más lindo que defender el escudo de nuestra selección. ¡Vamos!", expresó en su cuenta de Instagram.