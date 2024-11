En la previa del Perú vs Chile, Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa habló sobre sus sensaciones de enfrentar a la Bicolor, la convocatoria de Arturo Vidal y la posición en que la que se encuentra la Roja en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Otro de los temas que tocó el 'Tigre' fue su ausencia en la recta final del campeonato chileno que terminó alzando Colo-Colo.

Los medios sureños criticaron duramente al estratega argentino, quien estuvo en su país días antes de dar la nómina de convocados. Incluso en plena conferencia de prensa, uno de los periodistas le hizo la pregunta a Gareca sobre por qué no estuvo en Chile en plena conferencia de prensa y el 'Tigre' lo confrontó: "¿Yo me fui en plena competencia? ¿En plena competencia de la selección?".

Ante la respuesta del DT, el comunicador dijo lo siguiente: "No, del campeonato nacional, cuando se estaban jugando las finales...", a lo que el estratega explicó sus razones del porqué en ese momento no estaba en el país y sí se encontraba en Argentina, donde pasó tiempo junto a su familia.

"El campeonato, desde que asumí la conducción de Chile, está claro que yo vivo en Chile. Mi residencia es en Chile, no es que yo vengo una semana antes para la convocatoria y a quien no lo sabe, ustedes me localizan acá en Chile y vengo todos los días a Juan Pinto Durán y ni siquiera me entregan la residencia desde hace un año que estoy acá. Vivo permanentemente acá. No me fui en plenas Eliminatorias. Después del partido con Colombia llegué, me quedé toda la semana, el domingo fue el Día de la Madre, un día especial, no es un día cualquiera. Al estadio no estoy yendo, no lo veo propicio para ir y exponerme porque considero que la gente no está bien. Considero que mi presencia puede irritar y trato de esta run poco apartado en mi residencia, pero en ese día en particular, era el Día de la Madre en Argentina y fue un día propicio para mí, para descomprimir, quiero estar con mi familia y durante la semana fue un cumpleaños de mi hijo. Era semana feriada de elecciones. Consulté con la federación y me dijeron que después de la semana del clásico donde no estuve presente no había fecha, entonces llegué el domingo y lunes empecé a trabajar", explicó el 'Tigre' Gareca.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Perú vs Chile?

El compromiso Perú vs Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias está programado para el viernes 15 de noviembre a las 8.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Perú vs Chile?

El encuentro entre Perú vs Chile será transmitido por la señal de Movistar Deportes en cable, mientras América Televisión y ATV lo harán en señal abierta para todo el territorio peruano.