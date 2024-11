Perú vs Chile protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los dirigidos por Joge Fossati recibirán a los de Ricardo Gareca en el Estadio Monumental, en lo que prácticamente será un choque de descarte, pues ambas selecciones se encuentran en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

A continuación podrás saber todo acerca del clásico del Pacífico: horarios del duelo y canales de transmisión, tanto para el suelo peruano como para la región chilena.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Chile por las Eliminatorias 2026?

El clásico del Pacífico entre Perú vs Chile se llevará a cabo este viernes 15 de noviembre a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Monumental.

La selección peruana viene entrenando con todo de cara al clásico. Foto: La Bicolor

¿Cómo ver Perú vs Chile en señal abierta para las Eliminatorias 2026?

Si deseas ver gratis y en señal abierta el duelo entre Perú vs Chile, entonces deberás sintonizar los canales América (4) y ATV (9).

¿Cómo ver Perú vs Chile en señal de cable para las Eliminatorias 2026?

Si deseas ver el Perú vs Chile en señal de cable, entonces deberás sintonizar Movistar Deportes (03 y 703 en HD).

¿Cómo ver Perú vs Chile online en streaming para las Eliminatorias 2026?

Para seguir las incidencias del Perú vs Chile online, entonces deberás conectarte a las plataformas de streaming de América TV GO, ATV GO y Movistar Play. También podrás tener el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Perú vs Chile desde el país sureño para las Eliminatorias 2026?

Si te encuentras en territorio chileno, entonces podrás ver el Perú vs Chile en TV Chile y TNT Sports. También lo pasará la plataforma de streaming STAR Plus en Disney Plus.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026