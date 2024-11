El pasado jueves 7 de noviembre, Agustín Lozano fue detenido por la Policía debido a que, según la Fiscalía de la Nación, conformaría la presunta organización criminal Los Galácticos, la cual habría cometido delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y corrupción. Esto generó el pronunciamiento de diversos referentes actuales y pasados de la selección peruana, tales como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Christian Cueva, quienes manifestaron su deseo de que se siga el debido proceso.

En ese sentido, quien también se refirió al respecto fue Gianluca Lapadula, quien ofreció una conferencia de prensa previo al Perú vs Chile para hablar de varios temas. Una de las preguntas de los periodistas presentes fue acerca de la situación de Agustín Lozano, a lo que el ‘Bambino’ mostró preocupación por lo sucedido.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre la detención de Agustín Lozano?

Previo al partido que sostendrá la selección peruana contra Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias, Gianluca Lapadula se dirigió a las cámaras para referirse a lo que pasó con Agustín Lozano. El delantero del Cagliari mostró su preocupación por el presidente de la FPF y manifestó su deseo porque se haga justicia y se esclarezcan los hechos.

“Sobre la situación fuera de la cancha (el caso de Agustín Lozano), he leído algo, me he enterado. Lo que deseo es que se haga justicia, que es importante para todos. Estoy muy cerca a toda la familia del presidente y de los dirigentes que están pasando este momento”, señaló Lapadula en conferencia de prensa.

¿Qué dijeron Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Christian Cueva?

Previo a las palabras de Gianluca Lapadula, otros referentes de la Bicolor se pronunciaron tras la detención de Agustín Lozano. El primero de ellos fue Carlos Zambrano, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde envió un mensaje para que todo se aclare a la brevedad.

“Nosotros no somos abogados, fiscales ni jueces para defender, acusar y juzgar a las personas. Somos deportistas, pero también somos seres humanos y esperamos que la situación del presidente de la FPF, Agustín Lozano, y de las personas involucradas, se aclare pronto para la tranquilidad de sus respectivas familias”, indicó el ‘Káiser’.

Paolo Guerrero también se refirió al tema y deseó rapidez en el proceso. “Como futbolista peruano quiero referirme a la situación compleja que están viviendo Agustín, Joel y demás involucrados. Es imperioso que todo este inconveniente se resuelva lo antes posible y se respete el debido proceso por el bien de todos, principalmente el de las familias involucradas”, indicó.

Estos son los mensajes que Paolo Guerrero y Carlos Zambrano publicaron en sus redes sociales. Foto: composición LR/captura

Finalmente, Christian Cueva resaltó la calidad de persona que es Agustín Lozano en entrevista a Radiomar. “Es un tema que, en realidad, yo creo que lo primero es que la familia esté tranquila. Este golpe a la familia es lo que más le afecta. Segundo, Agustín, por lo menos con mi persona, cuando me tocó estar en la selección, fue una persona muy correcta, buena. Más allá de eso, desconozco mucho la verdad”, contó.