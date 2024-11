La Vinotinto se enfrenta a la Verdeamarela en un partido crucial para sus aspiraciones de clasificación al próximo Mundial 2026. Este encuentro promete ser un espectáculo emocionante, en el cual ambos equipos buscarán sumar puntos vitales en su camino hacia la Copa del Mundo. El partido Venezuela vs Brasil por la fecha 11 de las Eliminatorias se llevará a cabo este jueves 14 de noviembre, en el Estadio Monumental de Maturín. La hora de inicio está programada para las 4.00 p. m. (hora de Perú) y se transmitirá en la señal de Latina TV para el territorio peruano, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de un ambiente vibrante y lleno de energía.

La selección venezolana, conocida como la Vinotinto, ha mostrado un crecimiento notable en su rendimiento en los últimos años. Con un equipo joven y talentoso, buscan aprovechar la localía para obtener un resultado positivo ante Brasil, uno de los equipos más fuertes de la región.

Por su parte, Brasil, con su rica historia futbolística y un plantel repleto de estrellas, llega a este encuentro con la intención de consolidar su posición en la tabla de las Eliminatorias. El Scratch es considerado favorita, pero el fútbol siempre puede deparar sorpresas, especialmente en un duelo tan importante.

Convocados de Venezuela para chocar con Brasil y Chile. Foto: La Vinotinto/X

¿En qué canal ver Venezuela vs Brasil por Eliminatorias?

El compromiso entre Venezuela vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 será transmitido por la señal de Latina TV para todo el territorio nacional.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Brasil por Eliminatorias?

En suelo peruano, el cotejo entre Venezuela vs Brasil por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026 se jugará a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro rincón del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia:

México: 3.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Venezuela vs Brasil: posibles alineaciones