Arturo Vidal podría ser titular en el Perú vs Chile. Foto: composición GLR.

Ante la sorpresa de los hinchas y los medios sureños, Ricardo Gareca convocó a Arturo Vidal a la selección chilena para la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026. Tras ello, el 'Rey' brindó una conferencia de prensa, en la que le dedicó unas palabras a la selección peruana, el siguiente rival de la Roja en este proceso clasificatorio.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre la selección peruana?

En la rueda de prensa, Arturo Vidal calificó el encuentro entre Perú y Chile como una "guerra" y señaló que la Roja irá a Lima en busca de los tres puntos. Además, el volante mencionó que siempre le ha marcado goles a la Bicolor.

"De verdad me toca un partido difícil, caliente. Es un clásico contra Perú. Siempre he tenido la suerte de marcar muchos goles contra ellos y ojalá sea así este partido. Voy a dejar la vida para quedarnos con los tres puntos. El partido va a estar caliente. Ellos necesitan ganar también. Va a ser una guerra, pero no tenemos miedo. Vamos a ir con todo a buscar esos tres puntos", señaló.

¿Cuántos goles le marcó Arturo Vidal a Perú?

Arturo Vidal ha jugado nueve encuentros contra la selección peruana, en los que ha convertido cuatro goles. En total, el volante de la selección chilena le ganó siete veces a la Bicolor y perdió en dos oportunidades.

Arturo Vidal le pidió disculpas a Ricardo Gareca

Por otro lado, Arturo Vidal aprovechó el momento para pedirle disculpas a Ricardo Gareca por las duras críticas que le realizó en las fechas anteriores de las Eliminatorias 2026.

"Seguramente, tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo, no es que esconda las cosas. Claramente, estaba con una cámara, se ve la forma en que veo los partidos y a veces la gente lo toma a mal porque uno que trabaja en esta profesión se tiene que cuidar más. Pero lo veía tan normal y claramente hay palabras en que me equivoqué", manifestó.