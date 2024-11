Juan Vargas descarta estado de ebriedad tras haber sido detenido por chocar auto: “Siempre se especula”

Este domingo 10 de noviembre, Juan Manuel Vargas fue detenido tras chocar su camioneta en el distrito de Magdalena del Mar. En un principio, se habló de que el 'Loco' habría estado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el exjugador de Universitario de Deportes se encargó de desmentir esta teoría.

En la noche del mismo día de los hechos, Vargas explicó que todo se trató de una distracción con su teléfono. Asimismo, señaló que siempre estuvo bajo la disposición de las autoridades para colaborar con el caso.

Juan Manuel Vargas desmiente haber estado ebrio tras chocar su auto

Tras salir de la comisaría de Magdalena del Mar, Juan Manuel Vargas se tomó un tiempo para conversar con la prensa. El 'Loco' esclareció los hechos. "Tuve una distracción. Cuando me estaba retirando a mi casa, pasó este accidente, pero bueno, ya me puse a disposición. Hemos cumplido con todo. No (descarto estado de ebriedad). Estoy con mi brevete y todo. Ya hice todo el procedimiento. Pedir disculpas a mi familia, ya pasó", señaló.

Además, contó que nunca tuvo la intención de dejar su auto. Finalmente, negó todo tipo de especulación y ratificó que todo se trató de una distracción y una posterior mala maniobra lo que provocó el choque de su vehículo con un poste.

"Me bajé (del auto) porque venía el serenazgo. No tuve la intención de dejar el vehículo. Siempre se va a especular. Estaba manejando, agarro el teléfono, bajo la mirada, se fue el timón y me fui directo contra el poste", sentenció.

¿Qué sucedió con Juan Vargas?

Pasada la 1.00 a. m. de este domingo, el exlateral de Universitario de Deportes y la selección peruana se desplazaba por la cuadra 1 de la avenida Javier Prado Oeste en el vehículo, propiedad de Jonathan Rubén Bellido, cuando se despistó y terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del accidente, el parachoques del auto quedó destruido.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Magdalena del Mar, se puede observar claramente cómo Vargas y las personas que lo acompañaban, con la ayuda de algunos transeúntes, logran desplazar la camioneta que estaba obstruyendo el tránsito en la zona. Poco tiempo después, el personal de serenazgo del distrito se presentó en el lugar de los acontecimientos.