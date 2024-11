Deportivo Binacional solicita su incorporación a la Liga 1 2025 y pide audiencia ante la FPF

La reciente solicitud de Deportivo Binacional para regresar a la Liga 1 en 2025 causó gran revuelo en el fútbol peruano. El club, actualmente en la segunda división, presentó una petición formal ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la que solicita una audiencia con la junta directiva. El club puneño argumenta que presentaron un reclamo similar al realizado por Ayacucho FC, que recibió la posibilidad de retornar a primera tras una sentencia judicial.

Este pedido surge en un contexto complicado para el fútbol peruano, tras la detención de Agustín Lozano, presidente de la FPF. Binacional sostiene que merece un lugar en la Liga 1, y con el respaldo de sus seguidores y parte de la comunidad deportiva, se convirtió en un tema de interés que enfrenta a diversos actores del fútbol nacional.

Deportivo Binacional manda comunicado y pide estar en la Liga 1 2025

Deportivo Binacional dio un paso firme en su intento de regresar a la máxima categoría del fútbol peruano. A través de un comunicado oficial, el club expresó sus inquietudes y solicitó formalmente una audiencia ante la FPF. En su petición, Binacional argumenta que el motivo por el cual Ayacucho FC regresaría a la Liga 1 es el mismo que ellos presentaron en el pasado, por lo que también merecen la oportunidad de retornar a la primera división.

Binacional emitió un comunicado donde solicita su reincorporación de la Liga 1 2025. Foto: X

“Binacional hace de conocimiento a la opinión pública que el día de ayer se ha presentado a la FPF, una solicitud de pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal de Licencias FPF, donde se dejó a salvo nuestro derecho de acudir a la vía e instancia correspondiente (de un procedimiento derivado del TAS), en vista del perjuicio causado al club, producto de la demora en el trámite de una denuncia presentada ante la Gerencia de Licencias FPF”, inicia el pronunciamiento.

“No pasa desapercibido que Ayacucho FC ha obtenido una sentencia favorable en un proceso de amparo para su reincorporación a Liga1 - 2025, sobre hechos que nuestro club denunció también en su momento por afectación directa ante la Gerencia de Licencias FPF, y que además obtuvo, finalmente, respuesta de parte de los órganos de administración de justicia de la FPF a efectos de lograr un resarcimiento, sin que necesariamente debamos iniciar acciones judiciales”, continúa.

“De este modo, esperamos la respuesta y otorgamiento de audiencia ante la Junta Directiva de la FPF, para que amparen en forma urgente e inminente nuestra solicitud de incorporación a la Liga 1 2025, y podamos como institución contribuir al desarrollo del fútbol peruano, puesto lo que no deseamos es generar mayores afectaciones a la FPF desde el punto de vista económico, toda vez que nuestra principal motivación es de defender a Binacional”, culmina el escrito.

¿Qué pasó con Ayacucho FC?

A finales del mes de octubre, Ayacucho FC se vio beneficiado por una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través del Tercer Juzgado Civil de Huamanga, que ordenó a la FPF su inclusión en la Liga 1 2025. Esto fue dado a conocer por el periodista Eddie Fleischman, quien arremetió contra Agustín Lozano por la forma en como maneja el máximo ente del fútbol nacional.

Binacional no pudo conseguir su ascenso a la Liga 1 y disputó el cuadrangular para conocer qué equipo descendía a la Liga 3. Foto: Instagram

Asimismo, el comunicador indicó en su momento que, de no cumplir con la orden, Agustín Lozano podía ser detenido por desacato. Y”o he consultado con abogados y la Federación, si no cumple, puede ser acusada por desacato. Su presidente y secretaria general pueden ser detenidos. Paralelamente, puede haber una apelación, pero entiendo que el fallo es de aplicación inmediata. Ayacucho FC debería estar en la Liga 1 2025”, aseveró Fleischman.