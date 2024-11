La controversia se desató el 30 de octubre, cuando Ayacucho FC emitió un comunicado en el que exigía su reincorporación a la máxima categoría del fútbol peruano, basándose en un reciente fallo judicial que respalda su demanda. Este hecho generó un intenso debate en el ámbito deportivo y legal, poniendo en jaque la gestión de la FPF.

Frente a esta situación, Eddie Fleischman no dudó en señalar que la negativa de Lozano a acatar el fallo podría acarrear consecuencias graves, incluso la posibilidad de ser detenido. La situación se complica aún más, ya que la FPF se encuentra en el ojo del huracán por diversas controversias en los últimos años.

¿Qué pasará con Agustín Lozano si no retorna a Ayacucho FC a la Liga 1?

Mediante su canal en YouTube, Eddie Fleischman indicó que Agustín Lozano, en caso decida hacer caso omiso del fallo del Tercer Juzgado Civil de Huamanga, podría ser detenido. Dicha sentencia obliga a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a incluir a Ayacucho FC entre los equipos que disputen la Liga 1 de la temporada 2025.

“Yo he consultado con abogados y la Federación, si no cumple, puede ser acusada por desacato. Su presidente y secretaria general pueden ser detenidos. Paralelamente, puede haber una apelación, pero entiendo que el fallo es de aplicación inmediata. Ayacucho FC debería estar en la Liga 1 2025. No sé cómo termine esta historia, pero es una raya más al tigre de la incompetencia, de la corrupción, del desorden, de la inequidad”, indicó Fleischman.

Asimismo, el periodista indicó que Ayacucho FC no acudió a tribunales deportivos, ya que la acusación que realizó fue bajo otros puntos. “Ayacucho fue al Poder Judicial no con argumentos deportivos, sino con argumentos que lindan con lo constitucional y con el perjuicio institucional y el daño al prestigio, al buen nombre”, expresó.

El contexto de la controversia

La situación de Ayacucho FC ha sido un tema recurrente en el fútbol peruano. El club, que ha tenido un papel importante en la Liga 1, se vio obligado a retirarse de la competición en temporadas anteriores debido a problemas económicos y administrativos. Sin embargo, su reciente fallo judicial ha reavivado las esperanzas de sus seguidores y ha puesto a la FPF en una posición delicada.

Las implicaciones legales del fallo

El fallo judicial que favorece a Ayacucho FC no solo es un triunfo para el club, sino que también establece un precedente en la gestión de la FPF. Si Lozano decide ignorar esta resolución, podría enfrentar acciones legales que van más allá de la simple controversia deportiva. La posibilidad de detención, como mencionó Fleischman, resalta la gravedad de la situación y la necesidad de que la FPF actúe conforme a la ley.

Reacciones en el ámbito deportivo

La comunidad futbolística ha reaccionado con sorpresa ante las declaraciones de Fleischman. Muchos aficionados y analistas consideran que la inclusión de Ayacucho FC en la Liga 1 es un paso necesario para la justicia deportiva en el país. Sin embargo, otros advierten sobre las posibles repercusiones que podría tener esta decisión en la estructura del fútbol peruano.