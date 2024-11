Este jueves 7 de noviembre, durante un operativo de allanamiento y descerraje relacionados con la presunta organización criminal Los Galácticos del Fútbol por parte de la PNP y el Ministerio Público, Agustín Lozano fue detenido de manera preliminar por 15 días. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es acusado de fraude en administración de personas jurídicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y de haber perdonado deudas a clubes y ligas departamentales de 8 millones 300 mil soles, entre otros delitos.

En medio de la situación que vive la FPF por la detención de Agustín Lozano, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol brindó una conferencia de prensa desde la Videna. El directivo decidió conversar con la prensa para hablar no solo sobre lo ocurrido esta mañana, sino de los problemas que están enfrentando con el Ministerio del Interior para determinar el estadio donde se jugará el Perú vs Chile. El popular 'Ciego', además, negó que esté pensando en renunciar en estos momentos.

Juan Carlos Oblitas negó que piense renunciar a la FPF

"Por la cabeza te pasan muchas cosas, sobre todo cuando te despiertas en la mañana y ves todo lo que ves, es lógico. Después, cuando vi lo de la localía del Perú vs Chile, me harté más todavía, pero no he pensado en eso (renunciar). En este momento es donde todos vemos por la selección peruana y los que componemos el fútbol tenemos que salir adelante, después ya se verá. En este momento más que nunca estoy metido por este grupo de jugadores y cuerpo técnico", declaró.

"Yo cuando veo lo que pasó en el partido ante Uruguay (victoria), a pesar de la situación en que nos encontrábamos en la tabla, que la gente vaya al estadio y apoye en la forma en cómo apoyó, eso te revitaliza. Que nosotros no estemos retribuyendo lo que nos da la gente, eso me mortifica mucho. En este momento hay que pensar en esta junto a la selección y después veremos. Todo cae por su propio peso", agregó.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs Chile?

El partido entre la Bicolor y la Roja por la fecha 11 de las Eliminatorias está programado para este viernes 15 de noviembre desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Ambos equipos llegan necesitado de puntos y quien pierda se complicaría seriamente en estas clasificatorias: Chile se ubica último con 5 puntos y Perú se encuentra sexto con 6 unidades.