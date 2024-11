Barcelona vs Espanyol EN VIVO: hora y canal de TV para ver el derbi catalán por LaLiga

Barcelona vs Espanyol EN VIVO jugarán este domingo 3 de noviembre, desde las 10.15 a. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora española) por LaLiga EA Sports 2024-25. El partido, válido por la jornada 12, se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, con transmisión de TV de DSports. Si no quieres perderte este cotejo, sigue la cobertura ONLINE gratis por internet de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas y videos de los goles.

El conjunto culé, bajo la dirección técnica de Hansi Flick, vive una temporada excepcional. A pesar de haber sufrido 2 derrotas hasta el momento, contra Osasuna (2-4) en LaLiga y Mónaco (1-2) en la Champions League, los blaugranas han sido imparables frente a sus oponentes. Esto los ha llevado a ser los líderes indiscutibles del campeonato local al acumular 30 unidades.

El Espanyol ha tenido un regreso complicado a la primera división del fútbol español. Los pericos han conseguido solo 3 victorias en 11 partidos disputados y han sufrido 4 derrotas en sus últimas 5 presentaciones. En su compromiso más reciente, perdieron contra el Sevilla por 2-0, lo que los coloca en la posición 17 con 10 puntos, a solo uno de los puestos de descenso.

Los entrenadores de Barcelona y Espanyol se enconytraron previo al derbi catalán. Foto: FC Barcelona/X

¿A qué hora juegan Barcelona vs Espanyol por LaLiga?

En territorio peruano, el derbi catalán entre Barcelona vs Espanyol está programado para jugarse desde las 10.15 a. m. Conoce la guía de horarios para otros rincones del mundo.

México: 9.15 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 10.15 a. m.

Bolivia, Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Espanyol?

El derbi catalán entre Barcelona vs Espanyol por la liga española estará a cargo de las señales de DSports y vía streaming en DGO para Sudamérica. Por otro lado, Sky Sports televisará el duelo en México, DAZN en España y ESPN Deportes en Estados Unidos.

¿Cómo ver Barcelona vs Espanyol ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Barcelona vs Espanyol por internet, suscríbete al servicio de streaming de DGO plataforma que transmitirá este derbi catalán. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Barcelona vs. Espanyol: posibles alineaciones

FC Barcelona: Iñaki Peña; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Aejandro Balde; Marc Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo; Robert Lewandowski.

Iñaki Peña; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Aejandro Balde; Marc Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo; Robert Lewandowski. Espanyol: Joan García; José Luis Catala, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Alex Král, Álvaro Tejero, Jofre Carreras; Javi Puado, Walid Cheddira.

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Espanyol?

El Estadio Olímpico de Monjuic será el escenario del derbi catalán entre Barcelona vs Espanyol por la fecha 12 de LaLiga 2024-25. Este recinto deportivo se encuentra ubicado en el municipio de Montjuic y tiene una capacidad para más de 55.000 espectadores.