Uno de los máximos referentes de Universitario en la actualidad es el José Luis Carranza, por lo que es una voz autorizada para hablar del conjunto crema. En su época como jugador, defendió con pundonor la camiseta del club de sus amores y le dio ocho estrellas a lo largo de su trayectoria como futbolista. Con esos pergaminos, el 'Puma' sacó las 'garras' y le respondió fuertemente a Carlos Zambrano, quien en días anteriores ninguneó a la 'U' al comentar que no era el mejor de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Es más, el exjugador aprovechó para dejarle su 'chiquita' a Alianza Lima.

En una entrevista en el espacio de YouTube 'Fútbol champán', el zaguero blanquiazul mencionó que el conjunto crema no es el mejor elenco de esta temporada pese a que es líder tanto de la tabla acumulada como del Torneo Clausura. Entre sus argumentos, manifestó que los merengues ganaron el Apertura solo por diferencia de goles y en eso no encuentra mucho mérito.

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en 2023. Foto: Luis Jiménez/GLR

'Puma' Carranza le contestó a Carlos Zambrano por ningunear a Universitario

Ante las picantes declaraciones del 'Káiser', el 'Puma' le respondió al defensa íntimo en el programa digital 'La interna' del canal de YouTube Trivu TV. La conductora del espacio, la periodista Carolina Salvatore le pidió su opinión sobre las palabras de Zambrano, por lo cual soltó un comentario contra Alianza Lima.

"¿De Alianza Lima? No quiero hablar. Yo ya me he gozado, he gozado. No me hace problema lo que diga (Carlos Zambrano) porque yo tengo algo mejor: el abandono, y eso nadie lo tiene", afirmó en un primer momento.

"Eso es lo más bonito, que al jugador le pique. Nosotros somos calladitos porque somos campeones. A mí me pinchan, pero he dado la vuelta bastantes veces. Él puede hablar, en chiste, en broma, en 'Condorito', en todo lo que quiera, pero... ya sabes. Ese muchacho (Carlos Zambrano) no puede hablar muchas cosas porque él ha hecho otras cosas peores, así que, por favor, mejor callado", agregó el exfutbolista crema.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Universitario previo al cierre del Torneo Clausura?

En una charla para el programa deportivo 'Fútbol champán', el popular 'León' aseguró que Universitario no es el mejor equipo del Perú esta temporada. En esa línea, Zambrano precisó que Alianza Lima también ha estado en la lucha por el título, pero siente que le restan méritos.

"En los clásicos no hay favoritos. Sporting Cristal se jugaba muchas cosas, no es que estaba muerto. La 'U' ya sale a excusarse que no estaban bien y todo. Cristal estuvo muy bien. Dicen que Universitario está bien, que fue mejor este año, que mejor jugó, pero el Apertura lo ganó por goles. Aquí no hablemos que es el mejor equipo porque por puntaje aún no ha ganado. Este Clausura también se va a definir por goles. Tampoco hablemos que es el mejor. Puede jugar mejor, pero no es el mejor equipo", apuntó.