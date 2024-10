Ángel Comizzo logró clasificar a Atlético Grau a la Copa Sudamericana 2025 gracias a una gran campaña en la Liga 1 Te Apuesto 2024. Con los albos, a falta de una fecha para que culmine el Torneo Apertura, se ubica en la casilla 7 de la tabla acumulada y cuenta con la tercera defensa menos batida con 27 tantos encajados en 33 jornadas. En ese contexto, fue entrevistado en el programa de YouTube 'Entre ceja y ceja', en la que se refirió a su pasado en Universitario y cómo se rompió su relación con Jean Ferrari, administrador de la institución crema.

El estratega argentino llegó al fútbol peruano para dirigir a la 'U' en el 2013. En una temporada en que apeló a muchos jóvenes, consiguió la estrella 26 para Universitario en una vibrante final ante Real Garcilaso (actual Cusco FC) y se coronó campeón en la altura de Huancayo. Luego, regresó en 2019 al conjunto merengue y tuvo una destacada campaña en 2020 al quedar subcampeón al perder la definición ante Sporting Cristal.

Ángel Comizzo estuvo en Universitario hasta el 2021. Foto: Luis Jiménez/GLR

Ángel Comizzo cuenta cómo se rompió su buena relación con Jean Ferrari

En la charla con el citado espacio digital, el 'Indio' mencionó que la buena relación que mantenía con el mandamás crema se rompió en su paso por la Universidad César Vallejo en 2016, temporada terrible para Comizzo porque los poetas descendieron a la Liga 2. Además, recordó el partido ante UTC en el 2016 que cae con la 'U', lo que originó también que pierda el Torneo Clausura 2019.

"Habíamos estado en César Vallejo y no quedó una buena relación a partir de ahí. (...) Yo llegué (a la 'U') en el 2019, cuando vine el equipo estaba den el puesto 12, lo dirigía Nicolás Córdoba. Lo pusimos puntero con 5 puntos de diferencia sobre sus rivales y perdimos el campeonato. Nos sacan jugadores para la selección peruana, Alejandro Hohberg y a Aldo Corzo. Me llevaron a Cajamarca para jugar un partido clave con un arbitraje pésimo. Si vemos las imágenes de aquel día, bueno, ahí se darán cuenta lo que pasó", relató.

Asimismo, contó un episodio en el que, según el DT argentino, Ferrari le mintió al declarar a los medios que le iba a renovar su vínculo contractual por su buena campaña en el Clausura 2019; pero, finalmente, a puertas cerradas, le propuso la renovación, pero con una reducción del 30% de su sueldo. Comizzo interpretó ello como un rechazo del administrador merengue a contar con él.

"La gente quería que me quede. Él debe saber muy bien por qué él está ahí, él sabe muy bien quién lo ayudó a estar dónde está (administrador de la 'U'), cuando se va a acostar debe tener presente la reunión que hubo entre tres personas. Quizás se debe acordar bien esas cosas. (...) En ese momento, Ferrari declaraba en todos los medios que me iba a renovar el contrato. Entonces, ahí digo que él nunca dijo la verdad, que él me mintió, le mintió a mi gente, mi representante y a la gente porque, en ese entonces, la gente quería que yo me quede. Busca las declaraciones y decía que me iba a renovar el contrato. Termina el torneo y, cuando vamos a sentarnos a negociar, me ofrece el 30% de lo que yo ganaba porque argumentaba que no había presupuesto, eso es decirme que no me quería", agregó el DT de Atlético Grau.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs Los Chankas?

El enfrentamiento entre la escuadra merengue y Los Chankas está programado para este domingo 3 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Los Chankas. Cabe precisar que Alianza Lima también jugará a la misma hora con Cusco FC en Matute debido a que ambos equipos pelean el Torneo Clausura.