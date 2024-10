Canal confirmado del Universitario vs Los Chankas por la definición del Torneo Clausura

Universitario de Deportes se enfrenta a Los Chankas en un partido crucial por la última jornada que definirá al campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Con la meta de asegurar el primer lugar y el bicampeonato nacional en el año de su centenario, el equipo dirigido por Fabián Bustos contará con figuras como Edison Flores, Álex Valera y Aldo Corzo

Los andahuaylinos llegan a este encuentro tras una derrota ante Alianza Atlético en el Campeones del 36, mientras que la 'U' se presenta con una victoria reciente sobre Cienciano en el que pudo ser su último partido en el Monumental de la temporada, con el récord en el fútbol peruano de 100% de efectividad como local en una sola campaña. Este duelo promete ser de candela, ya que ambos elencos buscan dejar su huella en la última jornada del certamen.

Álex Valera ya le marcó a Los Chankas en el Apertura. Foto: Luis Jiménez/GLR

¿En qué canal se podrá ver Universitario vs Los Chankas por el Clausura?

El compromiso entre Universitario vs Los Chankas será transmitido en vivo por el canal oficial de la Liga 1, L1 Max, que cuenta con los derechos de transmisión de gran parte de los equipos de la máxima división nacional. Dicho medio está disponible en diversas operadoras de cable, como DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otras, por lo que no tienes excusa para perderte este partidazo.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Los Chankas?

El encuentro Universitario vs Los Chankas está programado para el domingo 3 de noviembre en el Estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas, que tiene una capacidad aproximada para 10.000 espectadores. Este recinto será testigo de un encuentro decisivo para el futuro de los cremas en el torneo.

¿A qué hora ver Universitario vs Los Chankas?

El inicio del compromiso entre Universitario vs Los Chankas está fijado para las 3.00 p. m. en Perú en suelo peruano. En simultáneo, el Alianza Lima vs Cusco FC, el otro duelo definitorio del Clausura, se juega a la misma hora.

Así va la tabla del Torneo Clausura a falta de la última jornada

Tras el triunfo de Alianza Lima sobre Deportivo Garcilaso en el Cusco, Universitario de Deportes hizo lo propio con Cienciano: se impuso 3-1 en el Monumental y recuperó la punta del Torneo Clausura. Con estos resultados, Sporting Cristal, FBC Melgar y Cusco FC se quedaron sin chances matemáticas de ganar este certamen corto.