Luis Advíncula fue uno de los protagonistas en el empate de Boca Juniors ante Deportivo Riestra por la Liga Profesional Argentina. Si bien el lateral peruano suele destacar por su buen nivel con el conjunto xeneize, en esta ocasión se le notó muy ofuscado y fue partícipe de un polémico cruce que tuvo con el defensor Milton Céliz en pleno partido.

Este resultado no solo generó malestar entre los jugadores dirigidos por Fernando Gago. Los propios aficionados del elenco azul y oro cuestionaron el nivel de su equipo en la competición.

¿Qué pasó con Luis Advíncula en el empate de Boca Juniors?

En diálogo con ESPN, Milton Céliz brindó detalles del enfrentamiento que tuvo con el futbolista de Boca Juniors. El atacante de 32 años mencionó que 'Bolt' lo ninguneó e intentó provocarlo; sin embargo, se tomó este episodio como algo gracioso.

"Él me dijo: ‘Te voy a comprar el pase’. Son cosas que quedan en el partido. Nosotros le teníamos que poner un poco de picardía para que se calienten. Le dije: ‘Cómpramelo que lo necesito, ja’. Que me tire un par de verdes si está sobrado", explicó.

"Me miró la camiseta como diciéndome: ¿quién sos? Y yo le hice un gesto para que se caliente. Son cosas que quedan en el partido, después nos pedimos disculpas”, agregó entre risas.

Luis Advíncula falló gol con Boca Juniors

Deportivo Riestra dio el golpe en la Bombonera con un sorpresivo tanto a los 15 minutos. Ante lo acontecido, Boca intentó reaccionar y el peruano tuvo una chance muy clara para anotar el empate parcial: Advíncula se encontró un balón en el área, frente al arquero, pero mandó su remate por encima del arco.

¿Cómo quedó Boca Juniors ante Deportivo Riestra?

Boca Juniors no pudo de local ante Deportivo Riestra e igualó 1-1 por la fecha 19 de la Liga Profesional Argentina. Brian Sánchez puso en ventaja a la visita, mientras que el xeneize encontró la igualdad gracias al uruguayo Edinson Cavani.

Boca Juniors se ubica muy lejos de los primeros lugares de la Liga Profesional Argentina. Foto: Liga Profesional

Fernando Gago y su crisis en Boca Juniors

La llegada de Fernando Gago al banquillo de Boca Juniors generó mucha expectativa; no obstante, los resultados no acompañan al estratega y los aficionados expresaron su descontento en plena Bombonera.

"El resultado no me gusta, obviamente que necesitamos mejorar, vamos a trabajar para mejorar y esa es la mentalidad que tengo con los pocos días de trabajo que tengo. Ahora esta semana la tenemos larga porque no tenemos que trabajar tantos partidos... A partir de eso, que el equipo mejore constantemente", indicó en conferencia de prensa.

"Fueron muchísimas emociones desde que volví acá, volver a donde toda mi vida viví futbolísticamente es muy lindo. Agradecerle el apoyo de la gente, el recibimiento, la bandera. Son cosas que quedan en el corazón. Y pedirles y tenerles en claro que este equipo desde el trabajo, desde la humildad, va a tratar de seguir mejorando y conseguir los objetivos que tenemos", concluyó.