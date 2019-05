Padre de Emiliano Sala, antes de morir: “Lo dejaron solo como a un perro” [VIDEO]

La BBC publicó este martes una entrevista con la familia de Emiliano Sala tras su muerte en un trágico accidente aéreo cuando viajaba en una avioneta en el Canal de la Mancha. El sensible fallecimiento del delantero argentino del Cardiff City enlutó a la ciudad de Progreso que nunca pudo superar el drama vivido por ‘Emi’.

Tres meses después, un 26 de abril, Horacio Sala, padre de Emiliano, dejó de existir producto de un paro cardiaco. La cadena británica logró conversar con el círculo más cercano del delantero de 29 años en un material audiovisual que tituló “Emiliano Sala: La búsqueda de la familia por saber la verdad”.

En la entrevista póstuma, el padre de Emiliano Sala acusó al Cardiff City de Gales de haber abandonado después de firmar por el club, procedente del Nantes de Francia. "Con toda al plata que lo habían pagado, ¿cómo no buscaron algo seguro? Lo dejaron solo. Solo como un perro, lo abandonaron", expresó Horacio.

Horacio recordó los días de intensa búsqueda por saber del paradero de Emiliano Sala donde se resignaban a perder las esperanzas por encontrarlo vivo. "Siempre esperé encontrarlo vivo, pero las noticias decían que era imposible. Las condiciones del tiempo, la tormenta y todo lo que decían, daban muy pocas posibilidades".

Sin embargo, reveló como tomaron la noticia cuando encontraron el cuerpo de Emiliano Sala en el fondo del Canal de la Mancha. “Fue difícil. La cosa es que no había consuelo, no había nada. Son cosas que no te vas a olvidar nunca”.