La sorprendente declaración de Affonso sobre la posible vuelta de Bengoechea a Alianza

Después de la renuncia de Miguel Ángel Russo a la dirección técnica de Alianza Lima, se han barajado los nombres de varios candidatos para tomar el cargo. Uno de ellos es el de Pablo Bengoechea, DT campeón nacional con el club en 2017 y subcampeón nacional en 2018, quien dirigió al club hasta fines de la temporada pasada.

Mauricio Affonso, delantero uruguayo quien llegó a mitad del año pasado por pedido de ‘Bengo’, fue consultado por el posible retorno del DT de 53 años y señaló que “sería buenísimo” pero que no es la prioridad en estos momentos, puesto que, están apoyando el trabajo de Victor Reyes y su comando técnico.

“Con Pablo Bengoechea estoy muy agradecido porque él confió en mí y me trajo a Alianza Lima el año pasado. Sin duda volver a tenerlo como técnico sería algo lindo, pero no estoy pensando en eso porque la situación no lo amerita”, dijo Affonso al programa Fútbol como cancha.

“Queremos sacar a Alianza del momento en que está y terminar el torneo de la mejor manera posible. Después, si se da la posibilidad que él pueda venir, sería buenísimo", agregó el atacante de 27 años.

Alianza Lima ganó al último minuto a Melgar por 3-2 con gol de Mauricio Affonso en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules iban ganando 2-0 y se dejaron empatar 2-2 como les ocurrió contra Deportivo Municipal, UTC y Carlos A. Manucci, pero apareció el goleador uruguayo para sumar el quinto triunfo del club en la Liga 1.

“Fue un desahogo porque en otros partidos nos había pasado lo mismo, que empezábamos con un resultado positivo y luego cometíamos errores y lo pagábamos caro. Nos volvió a pasar lo mismo pero el equipo sacó la actitud, siguió jugando y pudimos llevarnos el triunfo”, concluyó.

Mira el golazo de Mauricio Affonso con Alianza Lima