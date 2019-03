Zidane explicó por qué volvió al Real Madrid luego de nueve meses [VIDEO]

Zidane regresa al Real Madrid y todo el madridismo lo celebra. Luego de haber decidido dejar de dirigir al Real Madrid en mayo del año pasado, este lunes Zinedine Zidane fue nuevamente presentado como el flamante técnico de la 'Casa Blanca' hasta el 2022.

En una conferencia de prensa, el presidente del conjunto 'merengue', Florentino Pérez, le dio la bienvenido al entrenador francés y reconoció que le ofrecieron el cargo hace cinco días. "No hemos alcanzado el nivel colectivo que esperábamos. Por eso hoy estamos aquí para dar la bienvenida a Zidane. Asumes la responsabilidad en un momento de gran dificultad. Si estás aquí con nosotros es porque amas este escudo. Cuando te ofrecimos hace cinco días volver, demostraste tu amor al club", dijo el dirigente español.

"Llega de nuevo al Madrid el mejor entrenador del mundo. Representas la grandeza de este club. Gracias por tu lealtad y por formar parte de este club legendario", sentenció el mandamás del Real Madrid, quien luego le cedió la palabra a Zidane.

Zidane explicó el motivo de su regreso al Real Madrid

Zinedine Zidane se mostró muy emocionado ante los medios de comunicación y afirmó que desde este martes de pondrá a trabajar con la actual plantel del Real Madrid para tratar de terminar lo mejor posible la presente temporada de la Liga Santander.

Asimismo, 'Zizou' reveló por qué decidió regresar al club con el que ganó tres Champions League se manera consecutiva. "Me fui del club porque lo necesitaba para mí. La plantilla necesitaba un cambio después de haberlo ganado todo. Este club es lo que tiene y había que cambiar. Me llamó Florentino y como quiero mucho a este club, aquí estoy. Tras nueve meses tengo ganas de volver a entrenar", expresó el campeón del mundo con Francia en 1998.

"No me olvido de lo que ganamos, pero tampoco me olvido de las cosas malas. Perdimos la Liga pronto, también la Copa. Ganamos la Champions vale, pero yo sé donde estoy. Mi ambición para este club nadie me lo va a quitar. He tenido varias propuestas, pero no he querido marcharme a otros equipos, quiero estar aquí", añadió.

¿Zidane ya piensa en los fichajes del Real Madrid para la siguiente temporada?

"No estoy pensando en fichajes. Estoy muy contento de estar de vuelta y pienso únicamente en los once partidos que nos quedan. Ya veremos lo que va a suceder. Lo que está claro es que tenemos que preparar la temporada que viene", finalizó Zidane en su presentación oficial como nuevo técnico del Real Madrid.

DATO: En España informan que Santiago Solari no dejará el Real Madrid, ya que volverá a dirigir al Castilla.

