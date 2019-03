La lección de dignidad que Gabriel Batistuta les da a sus hijos

La exleyenda del fútbol argentino, Gabriel Omar Batistuta, brindó una larga y tendida entrevista a un medio argentino sobre la película que saldrá en relación a su vida y la lección de "dignidad" que les da a sus hijos.

Las reveladoras declaraciones que dio el 'Batigol' a 'Radio Reconquista' de Argentina fueron destacadas por varios usuarios de las redes sociales que se mostraron admirados por el exariete de la Selección Argentina.

"Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos", atinó Gabriel Batistuta, quien contó que su hijo Joaquín estudia y trabaja en una fotocopiadora.

Asimismo, Batistuta detalló por qué no piensa en regalarle un auto o algo de lujo a sus herederos. "Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Porque ellos cuando se suben al auto y pasan por el centro, y las chicas los miran, interiormente ellos saben que el auto no es de ellos. Porque saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: 'Me lo gané solo'", manifestó el exartillero argentino.

Gabriel Batistuta, por otra parte, contó los planes a futuro que tiene en relación al fútbol. El artillero anunció que inaugurará un centro deportivo de alta complejidad para jóvenes talentos de su pueblo de Reconquista.

"Se va a basar en la educación de los talentos que abundan acá en la zona. Me cansé de ver chicos que quedaron en la calle por nada. Ya sea porque el entrenamiento les quedaba lejos y tenían que ir a Rosario o Santa Fe y se alejaban de su familia o porque no entendieron nunca que si se tomaban una cerveza menos la vida le podría haber cambiado", subrayó Batistuta.