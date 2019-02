Sub-20:¿estamos creciendo?

Hace unas semanas, la selección peruana sub-20 fue eliminada en zona de grupos del Sudamericano que se desarrolló en Chile. La ‘Bicolor’ no logró clasificar al Mundial de Polonia y para muchos es considerado un fracaso. Un episodio de frustración más que dolió porque había mucha expectativa en este equipo por el tiempo de trabajo. En un país donde se habla de improvisación, esta vez el proceso duró más de un año al frente de Daniel Ahmed, pero el resultado fue el mismo: la eliminación. Este tropiezo solo incrementó las cifras de una dura estadística de Perú en este torneo que fue creado en 1954: jamás ha podido ganarlo, tampoco clasificar a un mundial.

¿Por qué creímos que este combinado sub-20 podría acabar con el maleficio? Había varios motivos: Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, creador del Plan Centenario 2022 que busca mejorar nuestro balompié, asumió las riendas y trabajó con esta selección por poco más de un año. Ganó un cuadrangular amistoso que se desarrolló en Venezuela y enfrentó a Uruguay, Ecuador, incluso, a los equipos de reserva de Boca Juniors y River Plate. Nueve partidos amistosos, tuvo como goleador a Sebastián Gonzales y después de un inicio alentador venciendo a Uruguay en el torneo, perdimos el resto de partidos y regresamos rápido.

Mientras la crítica se convirtió en deporte nacional, Ahmed intentó nadar contra la corriente. “Si el balance y la evaluación es por una selección, estamos equivocados. Hay que ver el bosque y no el árbol. Los años de trabajo no son de selecciones, son de desarrollo del fútbol peruano. Hay treinta equipos con categorías menores, hemos captado cincuenta mil chicos, hemos creado 400 cursos para entrenadores online gratuitos, hemos desarrollado el país enormemente”, se defendió cuando fue cuestionado por la temprana eliminación. “Había dos objetivos: uno era el deportivo y otro la formación de los jóvenes. Siento que hay seis o siete jugadores que van a llegar a la selección mayor y en la parte deportiva merecimos mucho más de lo que tuvimos”.

Su defensa no fue suficiente para algunos que seguían criticando el bajo rendimiento de algunos jugadores y una idea de juego que no se vio plasmada en el campo de juego. Algunos, como Marcos López, Fernando Pacheco y Christopher Olivares en Sporting Cristal, iban ganando experiencia en Primera División. También el volante de San Martín, Jairo Concha, quien la directiva lo ha valorizado en 1 millón 200 mil dólares o el defensa de Universitario, Brayan Velarde. Incluso, 16 posibles convocados a esta selección viajaron con la ‘Blanquirroja’ para ser el sparring del equipo de Ricardo Gareca en Rusia 2018. Tuvieron la preparación necesaria, los amistosos, pero los resultados fueron los mismos. En la FPF saben que hay que pensar en el largo plazo, sienten que hay que sembrar para luego cosechar.

Algunos rivales como Ecuador, Uruguay o Venezuela llevan varios años de trabajo serio en las divisiones menores que ahora ven sus frutos. Es complicado cambiar en poco tiempo problemas que van más allá de una selección y que son más profundos, como el desarrollo de jóvenes en los clubes, futbolístico, físico y mental, oportunidades de juego. Aquí intentamos buscar una explicación.

Respaldo oficial

Tras la eliminación, diversos críticos exigieron la renuncia de Daniel Ahmed. Sin embargo, recibió el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), así lo dejó en claro el presidente de la Comisión de Menores de la FPF, Fernando Farah. “El proyecto del Plan Centenario es el mejor camino para transformar el fútbol peruano. Ahí indica que en el 2021 íbamos a tentar una clasificación al mundial y estamos en proceso. Se ha exagerado demasiado con las críticas hacia el profesor Ahmed. Gracias a él y a todas las personas que trabajan con el profesor el Perú puede salir de este hoyo. Nosotros le pedimos en su momento al expresidente Edwin Oviedo que Ahmed no dirija para proteger el proyecto y no se derrumbe todo lo construido, pero por un tema económico lo tuvo que hacer”, señaló Farah. El directivo nacional opinó sobre la eliminación de la selección sub-20. “Hubo temor escénico. Lamentablemente, a un mes que nuestro equipo participe en el Sudamericano, sufrimos la salida del psicólogo Marcelo Márquez, quien ayudó a cambiar la mentalidad de la selección mayor, ayudando a la clasificación al mundial. Lo reemplazó Giancarlo Scarpella, pero por el poco tiempo no logró hacer un vínculo con el plantel”, manifestó.

El exdirigente de Alianza Lima detalló los avances que se han logrado con el trabajo de menores desde que se implantó el Plan Centenario: “Hace 3 años el Perú solo contaba con un universo de tan solo 900 jóvenes futbolistas, a comparación de los 5 mil que tenía Venezuela, 12 mil de Argentina. En la actualidad tenemos una base de datos de 5 mil futbolistas. Además, hemos mejorado la escuela de entrenadores porque hemos implementado un posgrado, el cual ya lo han obtenido 500 técnicos. Apuntamos también que para el 2020 crearemos una carrera de preparadores físicos porque siempre tenemos que salir a buscar al exterior”.

La República conversó con el presidente de la Comisión de Menores de la San Martín, Alberto Masías. El dirigente respaldó el trabajo que se está realizando en la FPF. “Edwin Oviedo tuvo dos aciertos: la contratación del técnico Ricardo Gareca y Daniel Ahmed. Hay que valorar el Plan Centenario. Los clubes tenemos que mejorar, no todo lo puede hacer la FPF. Los talentos de provincias ahora ya son observados porque instituciones como Atlético Grau de Piura ya tiene ahora divisiones menores. Todos los demás países de Sudamericana nos llevan ventaja. En Chile manejan nueve categorías de menores, en Perú apenas seis. Ahmed, de esa selección sub-20 que dirigió en el 2013, siete jugadores han llegado a la selección mayor. ¿Eso mismo pasó con los ‘Jotitas’?, no maten al fútbol de menores”.

Otra voz autorizada para que pueda hablar sobre la realidad de las divisiones menores y sobre la eliminación de esta joven selección es el estratega nacional Juan José Oré, quien con la selección sub-17 clasificó al mundial de la categoría que se disputó en Corea del Sur en el 2008. Luego, en el 2014, con el combinado nacional sub-15 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Oré no está conforme con el trabajo que se está realizando en menores.

“Los clubes están fortaleciendo las divisiones menores porque los están obligando a hacerlo, no por convicción. Además, siempre se habla de los futbolistas, pero nadie piensa en los entrenadores que forman a los jóvenes, si les pagan o no. Los formadores no son bien pagados. Las cosas no se están llevando de manera ordenada. Ahorita no hay dinero para la Copa Centenario (tiene un costo de US$ 4 millones) y corre el riesgo de paralizarse. Falta el apoyo de los gobiernos regionales. Lo bueno que los clubes de a pocos están apostando por los menores”.

Además, dio su punto de vista de lo que pasó con la sub-20: “No sé qué pasó con los muchachos, muchos de ellos jugaron en las Olimpiadas de China y lo hicieron muy bien. Muchos de ellos ya tenían experiencia en primera, pero los resultados no se dieron”.

Ejemplos a seguir

En los últimos años Venezuela ha crecido futbolísticamente. A pesar de la crisis económica y política que atraviesa su país, eso no ha impedido su evolución. El responsable principal es Rafael Dudamel, quien ha logrado convencer a los jóvenes y cambiar la mentalidad. Con este técnico, en el 2017, la ‘Vinotinto’ fue subcampeona mundial sub-20 en Corea del Sur tras perder la final ante Inglaterra.

Tuvo 29 microciclos y contaba con varios jugadores en el extranjero como Christian Makoun (Juventus), Enrique Peña Zauner (Borussia Dortmund), Ángel Herrera (Huesca de España), Yefferson Soteldo (Santos de Brasil) y Wuilker Fariñez (Liga de Colombia).

Otra de las selecciones que siempre es protagonista en las divisiones menores es Uruguay. Clasificaron al mundial con Fabián Coito como DT, que dejó el cargo tras doce años. Incorporó a un psicólogo y puso al estudio como un pilar, además de un estilo de juego marcado.

“Nosotros impusimos que el estudio sea algo fundamental. Nosotros le damos mucha importancia al respeto. Ello se impulsa desde la categoría sub-13, sub-15, sub-20, sub-23”, señaló Coito.

Nada es casualidad y eso debe quedar claro. ❖

Los ejemplos europeos

Célico, DT de Ecuador: “Hicimos 28 microciclos”

Bélgica -tercero en el mundial- tuvo una transformación desde el 2000 en los juveniles y ahora se ven los resultados. Implantó un esquema de juego fijo (4-3-3), decidió permitir que jueguen los hijos de extranjeros, los clubes invirtieron mucho en formación. Algo parecido pasó en Inglaterra, cuarto en el mundial y campeón actual en la sub-20. Crearon un centro de entrenamiento y han impuesto un nuevo ADN: juego con la pelota, juego sin posesión, transiciones y flexibilidad táctica.

Ecuador se llevó todos los aplausos en el Sudamericano sub-20. El ‘Tri’ no solo clasificó al hexagonal final como líder del Grupo B sin perder un solo partido, sino que también convenció con su fútbol. Su equipo se ha convertido en la primera selección de todas las categorías en conquistar un torneo organizado por la Conmebol.

La República logró conversar con el técnico Jorge Célico, quien dio detalles sobre el éxito obtenido por los norteños. “El proceso fue largo y empezó desde el 2017. Fue interrumpido un tiempo porque tuve que asumir la dirección técnica de la selección mayor por la salida de Gustavo Quinteros. Nosotros hemos realizado 28 microciclos gracias al gran apoyo de la federación ecuatoriana. Hemos recorrido todos los rincones del país creando una muy buena base de datos que nos ha permitido acertar con los convocados, sin temor a equivocarnos”, señaló.

Célico comentó qué aspectos tuvieron que fortalecer en el futbolista ecuatoriano: “Trabajamos mucho en la autoestima, nos preocupamos por ellos y su familia. Que no se sientan menos que nadie y eso ayudó los buenos resultados. Las giras que realizamos para jugar frente a Venezuela, Argentina, Colombia, nos ayudó mucho en la convivencia. Hemos encontrado jugadores en segunda división, campeonatos de barrios, el talento ahora es valorado. Se viene una Copa América y me voy a reunir con el profesor ‘Bolillo’ Gómez porque hay jugadores que integrarán la selección mayor”.

Por último, comentó sobre el desempeño de la ‘Bicolor’: “Perú realizó un juego colectivo, pero le faltó el gol, no había contundencia. Daniel Ahmed no encontró un artillero y ello le pasó factura”.

Sebastián Gonzales

Delantero de la sub-20

Alberto Masías

Dirigente de San Martín

“Hay equipos que cobran mensualidad, uniforme y muchos jugadores no entrenan en las mejores canchas. Eso hace que desistan en jugar”.

“Hubo miedo escénico. Muchos se presionan porque hay empresarios que los observan o porque valen un millón de dólares. Hubieron varios factores”.