Waldir Sáenz pide que Daniel Ahmed renuncie a la selección peruana sub 20

Luego de ser eliminado de manera prematura en el Sudamericano Sub 20 – Chile 2019, la selección peruana ha recibido una lluvia de críticas, donde el técnico Daniel Ahmed ha sido el más ‘golpeado’ por las opiniones. Waldir Sáenz se sumó al análisis de la campaña de la ‘bicolor’ en el torneo de menores, el exjugador de Alianza Lima sugirió que el técnico argentino de un paso al costado y que ese cargo sea tomado por un conocido del fútbol peruano.

En una entrevista para Ovación, el exatacante ‘blanquiazul’ mostró su disgusto con el trabajo de Daniel Ahmed y la imagen que dejó en el Sudamericano Sub 20. Incluso aprovechó para sugerir a Pablo Zegarra como el estratega idóneo para tomar el mando del combinado de esa categoría.

“De verdad, que no entiendo nada. ¿Ahmed qué hizo para tener esa selección en sus manos? Acá en Perú hay un técnico joven, que viene desde España, que fue entrenador en la reserva de un equipo de allá (UD Salamanca). Y ese señor es Pablo Zegarra, quien ahora está dirigiendo al Piratas en el norte...”, apuntó Sáenz.

“Entonces, no comprendo por qué Ahmed está en la selección y no Zegarra. Siempre nos quedamos con los de afuera, cuando en nuestro país hay mucho talento. Ahmed estuvo dos años con este equipo y parece que no ha hecho nada”, afirmó en otro momento.

Waldir Sáenz fue más allá, y sostuvo que Daniel Ahmed le debía una explicación al país por la temprana eliminación en el Sudamericano Sub 20. “Tiene que dar una explicación al país, urgentemente. El señor tiene que irse, junto a todos los que están trabajando con él. Sería el colmo que lo premien con otra selección”.

Por otro lado, el histórico goleador de Alianza Lima también se dio un tiempo para opinar del trabajo que hará Miguel Ángel Russo en Matute.

“Es un técnico de jerarquía a nivel internacional y ojalá que tanto el fútbol peruano como Alianza Lima lo sepan aprovechar. Con el inicio del torneo podría sacar más conclusiones”, concluyó el exatacante.